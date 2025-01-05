Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

05.01.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu TEM İzmit-Akmeşe kavşaklarındaki güney (İstanbul- Ankara istikameti) taşıma yolunda bakım ve onarım çalışması planlandığından bant aktarımı yapılacak. Çalışmalar sırasında trafik akışı kuzey taşıma yolundan (Ankara-İstanbul istikameti) iki yönlü sağlanacak.

Aydın- Denizli Otoyolu 0-4. kilometrelerinde yapılacak şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, trafik akışı orta ve sol şeritten sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde İstanbul istikameti (iç çember) kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 86-95.kilometrelerinde bordür çalışması sebebiyle her iki yönde şerit daraltması olduğundan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Fatsa- Ordu yolunun 13-17. kilometrelerindeki Nefise Akçelik Tüneli Fatsa istikametinde gizli buzlanma, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 19-26. kilometrelerinde toprak dolgu ve sanat yapısının yapım, Çankırı-Ankara yolunun 20-38. kilometrelerinde ise üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA

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