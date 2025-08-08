Trafikte Belirli Kesimlerde Bakım Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trafikte Belirli Kesimlerde Bakım Çalışmaları

08.08.2025 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik işaretlerine uyulması önem taşırken, bazı yollar bakım nedeniyle kontrollü geçişe kapatıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana- Gaziantep istikameti, Aslanlı Tünel çıkışı 15-16. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek- Akyazı kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş ve geliş olarak iki yönlü devam ediyor. Bu kapsamda çalışmanın bir etabında, Kuzey Marmara Otoyolu TEM Akyazı kavşağından Ankara istikametine çıkış kapatılacak.

Melenağzı-Akçakoca yolunun 0-5. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Öte yandan Afyonkarahisar- Uşak yolunun 29. kilometresinde Kütahya ayrımı ve 33. kilometresinde Antalya ayrımı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hudut-Dereköy yolunun 15-20. kilometrelerinde üst yapı yenileme, Kangal- Sivas yolunun 10-15. kilometrelerinde ise asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İnegöl-Bozüyük- Bilecik Eskişehir il sınırı yolunun Bursa-Ankara istikameti 32-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan- Siirt yolunun 17-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Batman-Siirt İstikametinde bölünmüş yolun sol şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten gidiş ve geliş olarak iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde Kemalpaşa, Üçkardeşler 1 ve 2, Sarp 1, 2 ve 3 tünellerinde yapılacak çeşitli çalışmalar sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte Belirli Kesimlerde Bakım Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Karısının eski kocasını sokak ortasında silahla vurdu Karısının eski kocasını sokak ortasında silahla vurdu
Bursa’da ele geçirildi, bir örneği sadece Topkapı Sarayı’nda Değeri dudak uçuklattı Bursa'da ele geçirildi, bir örneği sadece Topkapı Sarayı'nda! Değeri dudak uçuklattı
Bir zamanların yıldız ismi Mahmut Gökgöz bakımevinde ortaya çıktı Bir zamanların yıldız ismi Mahmut Gökgöz bakımevinde ortaya çıktı
Ünlü moda tasarımcısı, lüks teknede ölü bulundu Ünlü moda tasarımcısı, lüks teknede ölü bulundu
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara... Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Efsane boksör Mike Tyson İstanbul’da Efsane boksör Mike Tyson İstanbul'da
Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
Türk Bayrağıyla duygu sömürüsü yapan 4 kadın suçüstü yakalandı Türk Bayrağıyla duygu sömürüsü yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

08:20
Fatih Altaylı’dan erişim yasağı kararına ilk tepki
Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
07:51
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı
İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
07:25
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
11:56
İran, İsrail’e istihbarat bilgisi aktaran nükleer bilim insanını idam etti
İran, İsrail'e istihbarat bilgisi aktaran nükleer bilim insanını idam etti
11:44
Lüks yaşamıyla bilinen fenomenin aracında 103 kilo kaçak altın bulundu
Lüks yaşamıyla bilinen fenomenin aracında 103 kilo kaçak altın bulundu
11:42
52 dakikada neler yaptı neler Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi’nde alev aldı
52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı
11:33
Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama yarın sona eriyor
Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama yarın sona eriyor
11:29
Eşi tarafından hayvan damında öldürülen kadın 1 hafta önce uzaklaştırma kararı almış
Eşi tarafından hayvan damında öldürülen kadın 1 hafta önce uzaklaştırma kararı almış
11:24
Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
11:20
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
"Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 08:50:26. #7.13#
SON DAKİKA: Trafikte Belirli Kesimlerde Bakım Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.