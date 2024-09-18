Trafikte Çalışma Uyarısı - Son Dakika
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Trafikte Çalışma Uyarısı

Karayollarında çeşitli bölgelerde bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler var.

18.09.2024 08:47
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Lüleburgaz kavşakları 105-110. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 2-12. kilometrelerinde (Güzelbahçe Gişeleri bölgesi) altyapı çalışmaları sebebiyle bant aktarması yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy Kavşağı 0-2. kilometrelerinde Mamak-Kıbrısköy bağlantısını sağlayan üst geçit köprüsündeki çalışmalar dolayısıyla Gölbaşı istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında havaalanı istikametinde de sol şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikametindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerinde Yeşilovacık T-1 Tüneli girişindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45, Ereğli-Devrek yolunun 0-12 ve Söğüt-Korkuteli yolunun 11-33. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

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