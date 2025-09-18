Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Başladı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze- Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Yoldan TEM Otoyolu'nun Gebze gişelerine girişlere de izin verilmiyor.

Ayrıca Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu istikametlerinden gelip TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna çıkabiliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Karapınar- Ereğli yolunun 30-33, Selçuk- Kuşadası yolunun 0-4, Yozgat- Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolların bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Göksun- Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik- Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara- Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Erzincan- Erzurum yolunun 53-54. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 62. kilometresindeki Gölağzı Köprüsü'nde derz onarım çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.