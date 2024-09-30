Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin hız ve işaretlere dikkat etmesi gerekiyor.

30.09.2024 09:47
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı Kavşağı 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy- Kınalı kavşakları 174-176. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 20.30-07.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Edirne istikametinden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova Viyadüğü-İzeltaş Köprüsü kesiminde gidiş-geliş istikameti sol ve orta şeritlerinde aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları dolayısıyla 23.00-05.00 saatlerinde ulaşım sağ şeritlerden devam edecek.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalar nedeniyle 2 şeritli yolun soldan 1 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu- Fatsa yolunun 25-30. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 4 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Erzurum- Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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