Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor

Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler trafiğe dikkat etmeli, işaretlere uymalı.

04.10.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı ile Lapseki Kavşağı arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki istikamette de sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı Kavşağı 14-18. kilometrelerinde Ankara istikameti üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı Kavşağı-Gaziantep Narlı Kavşağı kesimi 1-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir İstikameti 2 şeritli yolun sağdan 1 şeridi kapatılarak trafik tek şerit veriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu- Fatsa yolunun 25-30 kilometrelerinde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 53. kilometresinde bulunan Pazar Aç Kapa tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Zonguldak-Devrek- Mengen Yolu'nun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Uşak- Eşme Devlet yolunda 41-43. kilometrelerinde yapılan yol yapım çalışmaları ve Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, trafik, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
15:08 Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı
14:50 Turist kafilesindeki erkekler camide etek giyip gezdi Turist kafilesindeki erkekler camide etek giyip gezdi
14:49 Emirates Havayolları, Orta Doğu’daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim’e kadar iptal etti Emirates Havayolları, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim'e kadar iptal etti
14:43 TOGG’un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı TOGG'un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
14:04 İsrail saldırıları sonrası Lübnan’dan kaçan 1000 kişi Mersin’e ulaştı İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 09:32:35. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement