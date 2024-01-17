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Trafikte silahla şakalaşma sonrası çift arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Trafikte silahla şakalaşma sonrası çift arasında kavga çıktı

ESENYURT'ta trafikte seyir halindeki araçta silahla şakalaşma sonrası sevgili olduğu belirtilen çift arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen ikili cadde ortasında kavga ederken olaya polis müdahale etti. Olay, dün akşam saatlerinde Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sevgili olduğu belirtilen çift, cip ile trafikte seyir halindeydi. İddiaya göre, sürücü yanındaki kadına silahı doğrulttu. Şaka yaptığı öne sürülen sürücü ile yanındaki kadın arasında bu nedenle tartışma çıktı. Sürücü otomobili durdurarak indi. Ardından kadının da inmesiyle birlikte ikili cadde ortasında birbirine hakaretler savurarak kavga etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının saldırmaya devam etmesi üzerine adam, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri geldi. İkilinin birbirinden şikayet olmayarak uzaklaştığı öğrenildi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

17.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:03
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ESENYURT'ta trafikte seyir halindeki araçta silahla şakalaşma sonrası sevgili olduğu belirtilen çift arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen ikili cadde ortasında kavga ederken olaya polis müdahale etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sevgili olduğu belirtilen çift, cip ile trafikte seyir halindeydi. İddiaya göre, sürücü yanındaki kadına silahı doğrulttu. Şaka yaptığı öne sürülen sürücü ile yanındaki kadın arasında bu nedenle tartışma çıktı. Sürücü otomobili durdurarak indi. Ardından kadının da inmesiyle birlikte ikili cadde ortasında birbirine hakaretler savurarak kavga etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının saldırmaya devam etmesi üzerine adam, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri geldi. İkilinin birbirinden şikayet olmayarak uzaklaştığı öğrenildi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte silahla şakalaşma sonrası çift arasında kavga çıktı
Kaynak: DHA
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