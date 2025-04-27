Trafikte tartışırken kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trafikte tartışırken kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti

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Beşiktaş'ta otomobil sürücüsüyle tartışan motosikletli dengesini kaybedip kaldırıma çarptı. 27 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosikletlinin kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

27.04.2025 09:39
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Edilen bilgilere göre; caddede 34 BZM 694 plakalı motosikletiyle ilerleyen Muhammed Emin Aydoğdu (27), 34 HJN 712 plakalı otomobille trafikte seyreden Mustafa Emir K. (21) ile tartışmaya başladı. Seyir halindeyken devam eden tartışmada Aydoğdu, bir anda dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrulan Aydoğdu çarpmanın şiddetiyle kol, bacak ve kaburgalarından ağır yaralandı.

Trafik tartışmasında kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti

KABURGA KEMİKLERİ AKCİĞERİNE SAPLANMIŞ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aydoğdu, ambulansla Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydoğdu'nun kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik tartışmasında kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti
Trafik tartışmasında kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti
Trafikte tartışırken kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafikte tartışırken kaza yapan motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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