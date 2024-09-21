Trafikte Yavaş Gidiş ve İşaretlere Uygunluk Önemli

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarının 6-11. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları kesimi 20-22. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu Serbest Bölge-Gözeneler kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Hatay istikametinden kontrollü devam ediyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun bağlantı yolu ve Kırşehir istikametindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

İstanbul- Şile Yolunun 52-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım, Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka yolunun birinci kilometresindeki dere taşkını nedeniyle bölünmüş yolun Borçka-Hopa yönü trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.