Trakya'da 14 barajdaki su miktarı bir yılda 307 milyon 745 bin metreküp yükseldi

Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 14 barajın toplam su miktarı, geçen yılın ekim ayına göre 307 milyon 745 bin metreküp arttı.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, üç ildeki 14 barajın toplam depolama hacmi 1 milyar 112 milyon 946 bin metreküp??????? olarak kaydedildi.

Barajlarda geçen yıl ekim ayında 442 milyon 948 bin metreküp su bulunurken bu yılın aynı döneminde miktar 750 milyon 693 bin metreküpe yükseldi. Böylece barajlardaki toplam su miktarı bir yılda yaklaşık 307 milyon 745 bin metreküp arttı.

Kırklareli'nde toplam 343 milyon 430 bin metreküp depolama kapasitesine sahip barajlardaki su miktarı 320 milyon 983 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı geçen yıl ekim ayında yüzde 7 olarak ölçülürken bu yıl yüzde 47'ye ulaştı.

Çayırdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 27'den yüzde 93'e çıktı.

Tekirdağ'da toplam 352 milyon 516 bin metreküp kapasiteye sahip barajların ortalama doluluk oranı geçen yıl yüzde 48 iken bu yıl yüzde 70 olarak ölçüldü.

Kentteki 4 barajda toplam su miktarı 247 milyon 763 bin metreküpe ulaştı.

Tekirdağ'ın önemli su kaynaklarından Çokal Barajı'nın doluluk oranı da geçen yıl ekim ayındaki yüzde 30 seviyesinden bu yıl yüzde 64'e yükseldi.

Edirne'de ise toplam 417 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip 6 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 30'dan yüzde 44'e çıktı.

Edirne barajlarındaki su miktarı 181 milyon 947 bin metreküp olarak kaydedildi.

Kentteki Süloğlu Barajı'nın doluluk oranı da geçen yıl ekim ayında yüzde 22 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69'a yükseldi.

Suyun doğru ve tasarruflu kullanılması çağrısı

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suyun doğru ve tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtti.

Suyun her canlı açısından önemine değinen Şaylan, "Su olmazsa mısır, çeltik, ayçiçeğinde sıkıntı çekeriz. Bunlar stratejik ürünlerimiz. Burada üreticilerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Bu suyu çok iyi bir şekilde, verimli bir şekilde kullanmamız lazım. Yoksa biz su kısıtı olan bir ülkeyiz." diye konuştu.

Geçen yıl yağışların güzel olduğunu ifade eden Şaylan, bu yılın da geçen yıl gibi bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Barajların genel doluluk oranlarının şu an iyi olduğunu aktaran Şaylan, "Tüm üreticilere çağrımız suyu gerçekten gerektiği kadar kullansınlar. Fazla su fazla ürün değildir. Yeteri kadar su hem kaliteyi hem verimi artırır." dedi.