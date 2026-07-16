Trakya'da 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya'da 15 Temmuz etkinlikleri

16.07.2026 04:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, dev Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı, darbe girişimine karşı direnişin anlatıldığı videolar izlendi ve şehitler için dualar okundu. Edirne ve Tekirdağ'daki programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TRAKYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, dev Türk bayraklarıyla yürüyüş yapılırken, hain darbe girişimine karşı halkın direnişinin anlatıldığı videolar izlenip, dualar okundu.

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Atatürk Anıtı önünde etkinlik düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkan¬ Yardımcısı Ruhi Takındı, kurum ve kuruluşların müdürleri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kuran okunup, dua edildi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan videolar sinevizyon aracılığı ile vatandaşlara izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda büyük ekrana yansıtıldı.

'İRADEMİZİ KİMSEYE TESLİM ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ'

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz gecesi bu memleketin ekmeğini yiyip suyunu içen, devletin içerisine sızmış hain yapının demokrasiye, milli iradeye ve devletin birliğiyle ülkenin bağımsızlığına kast ettiğini söyledi. Sezer, "O gece gökyüzünde savaş uçakları dolaşıyor, tanklar yolları kapatıyor, milletimizin göz bebeği Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıyordu. Karanlık yalnızca gecenin üzerinde değil, vatanımızın ve geleceğimizin üzerine çöksün isteniyordu. O gece biz birçok duyguyu bir arada yaşadık. Bu duygulardan belki en önemlisi; utanma ve öfkeydi. Aynı zamanda da, daha sonraları hep beraber olmanın, bir millet olmanın vermiş olduğu gurur ve onurdu. Biz aynı zamanda o gece kendimizle bir kere daha gurur duyduk. O geceyi tekrar hatırlamanızı isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milletimizin iradesinden daha büyük bir irade tanımam, herkesi sokağa çağırıyorum' çağrısından sonra insanlarımızın kıyamet günü sura üflenmiş gibi herkesin sokağa çıkmasını hatırlayın. Kimi anne ve babasına veda etmeden sokağa fırladı. Kimisi, kendisinin nereye gittiğini bilmeden kendisini genel kurmayın önünde, Boğaziçi Köprüsü'nün önünde buldu. Kimisi 14 yaşındaydı şehit olan, kimisi 70 yaşındaydı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Biz milletimizle gurur duyuyoruz. Bizlerin içerisinden zor zamanlarda cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'lar çıkar. Aynı zamanda ihanet şebekesine karşı, öleceğini bile bile silahını doğrultan Ömer Halisdemir'ler çıkar. Aynı zamanda arabasına binip yola çıkan ev hanımları çıkar, ihtiyarlar çıkar, çocuklar çıkar. Biz bir milletiz, biz sahneye yeni çıkmış bir millet değiliz. 3000 yıldır bu topraklardayız, devlet üstüne devlet kurduk ama irademizi kimseye teslim etmedik, bundan sonra da teslim etmeyeceğiz" dedi.

Sezer, konuşmasının ardından sporcuların getirdiği Türk bayrağını teslim aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılan resim, şiir yarışmaları ile 15 Temmuz şehitlerine mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ve Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Takındı tarafından takdim edildi. Program, konserler ve dinletilerle devam etti.

TEKİRDAĞ'DA DEV TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜYÜŞ

Tekirdağ'da düzenlenen program Süleymanpaşa ilçesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Korteji' ile başladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kortejde dev Türk bayrağıyla Hükümet Caddesi kırmızı beyaza büründü. Yürüyüşe katılan 7'den 70'e vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi. Kortej yürüyüşü Tekirdağ Valiliği önünde sona ererken, burada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan görüntüler vatandaşlara izletildi. Programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği kararlı duruşun darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını belirtti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeyse tören yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Çorlu kaymakamı Niyazi Erten, 5'inci Kolordu ve Garnizon komutanı Mehmet Cafer Aksoytürk, belediye başkanı Ahmet Sarıkurt ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş törenin yapılacağı Atatürk meydanında sona erdi. Buradaki tören konuşmalar ile devam etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trakya Bölgesi, Demokrasi, 15 Temmuz, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Fatma Soydaş, ’Zebani Efe’ ile aşk yaşamaya başladı Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı
Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı

04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
00:01
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
22:18
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
17:59
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak
ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 04:42:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Trakya'da 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.