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Trakya'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu - Son Dakika
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Trakya'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu

Trakya'da dün etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Hava sıcaklıkları eksi derecelere düşerken, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Tekirdağ'da ise 10 mahallenin yolları kapandı.

10.01.2024 - 15:24,
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TRAKYA'yı dün etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Trakya'da dün etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, bugün Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Enez ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Hayrabolu, Süleymanpaşa, Şarköy, Muratlı ve Ergene ilçelerinde okullarda eğitime ara verildi. Hava sıcaklığı Edirne'de gece eksi 4, gündüz eksi 3, Tekirdağ'da gece eksi 5, gündüz eksi 3 ve Kırklareli'de gece eksi 6, gündüz ise eksi 5 derece olarak ölçüldü. Tekirdağ'da ise sabah saatlerinde etkili olan kar öğleden sonra durdu. Kentin büyük bölümü beyaza büründü. Yüksek kesimlerde 10 santimi aşan kar nedeniyle Karayolları ve belediye ekipleri, temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Edirne'de, süs havuzları dondu, işe gitmek için yollara koyulanlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Şehrin bazı cadde ve sokaklarında ise yollarda buzlanma meydana geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Balıkçı esnafının bulunduğu Balıkpazarı Caddesi'nde esnaf tenekelerin içine attıkları tahta parçalarıyla ısındı. Meteoroloji verilerine göre soğuk havanın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DA KAPALI 10 MAHALLE YOLLARINI AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışında Süleymanpaşa ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki kırsal 10 mahallenin yolları kapandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan mahallelerin yolları açmak başlattığı çalışma sürdürüyor. İş makineleri ile kar temizleme çalışması yapılırken, soğuk nedeniyle buzlanma meydana gelen yollarda da tuzlama çalışmasında bulundu.

Trakya\'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Trakya'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu - Son Dakika
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