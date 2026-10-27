Trakya Kalkınma Ajansı Çorlu\'da dört Balkan ülkesinden tur operatörlerini ağırladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan gelen tur operatörlerine Trakya tanıtımı yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan gelen tur operatörleri ile bölge turizm sektörü temsilcileri toplantısı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otelde düzenlendi. Toplantıya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile tur operatörlerinin temsilcileri katıldı

Toplantıda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, toplantının turizm açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bulunan tarihi doğası denizi turizmim bütün çeşitleri destinasyon bazlı çalışma yaparak siz değerli yabancı misafirlerimizi, Trakyalı otelcilerle en sonunda buluşturarak değerlendirme yapmak ve bilgi alış verişi yapmak için buradayız. Balkanlarla ilişkilerimizde ortak kültürel yakınlığımızın ve insanı bağlılığımızın özel bir yeri var. Sofralarımızda, müziğimizde, mimarimizde ve gündelik hayatımızda bu yakınlığın izlerini görebiliriz. Bu nedenle sizleri bölgemizde ağırlarken, birbirini tanıyan, birlikte daha çok şey yapabilecek bir komşu olarak görüyoruz. Zeytinlikleri ve güzellikleriyle Trakya'mız ise Balkanlarla beraber ortak Trakya'nın gastronomisiyle birbirini tamamlayan ve ortak deneyimler sunan bölgemizdir. Ziyaretçilerimizin bu 3 ilimizi birlikte tanımasını ve bölgemizde daha uzun süre kalmalarını temenni ediyoruz. Trakya, bal rotası üreticilerimizle tanışma ve bölgenin lezzetlerini yerinde görmek imkanı sunuyor. Doğa ve kırsal turizm olanaklarımızla farklı ilgi alanlarına sahip eden sahip insanlara imkan sunuyor. Bu anlayışla rota geliştirmeye, ödül geliştirmeye destinasyon tanıtımına ve gruplar arası iş birliğine önem veriyoruz. Geliştireceğimiz ilişkilerin bölgemizde turizmin yılın farklı dönemlerini, farklı zamanlarda yayılmasına ve daha çeşitli ziyaret gruplarına ulaşmasına katkı sağlayacağıma inanıyoruz. Ortak bağlarımız ve coğrafi yakınlığımız karşılıklı turizm hareketliliği geliştirmek için bize güçlü bir imkan ve başarı sunuyor. Bu imkanı sektörümüzün emeği ve iş birliği ile beraber daha da büyütebiliriz" diye konuştu.

'TEKİRDAĞ'A KOMŞULARIMIZI DAHA ÇOK BELKİYORUZ'

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ'ın sakin ve güzel bir şehir olduğunu, komşu ülkelerden daha çok misafir beklediklerini söyledi. Tur operatörlerinin kentlerinde olması ve bölge turizminin artırılmasıyla ilgili çalışma olmasının çok kıymetli olduğunu belirten Vali Soytürk, "Trakya bir bütündür diyoruz bir birinden kopamaz. Kırklareli, Tekirdağ bir bütündür çok benzerlikleri vardır, aynı zamanda farklı özellikleri de vardır.

Tekirdağ, Türkiye de sanayi bakımından 5. sırada üreten bir şehir ve bunları da bütün Avrupa'ya, tüm dünyaya satan bir şehir. Diğer taraftan tarım bakımında da çok verimli toprakları olan bir şehir. Dolayısıyla özellikle Tekirdağ için söylüyorum; ayçiçeği ve kanolada Türkiye'de birinci sırada, buğdayda ise 3'üncü sırada üretim yapıyor. Korkunç bir güzelliği var, coğrafi güzelliği var. Avrupa'ya çok yakın, İstanbul'a çok yakın. Dolayısıyla hem İstanbul'dan bir çok kişi buradan bir konut alarak, yazlık alarak, yazı burada geçiriyorlar hatta o yazı burada geçirenler kışı da emeklilikten sonra kışı da burada geçirmek için evi buraya taşıyorlar. Dolayısıyla şehrimiz oldukça güzel, sakin, huzurlu, güvenli bir şehir. Ama yanı başımızdaki komşularımızı daha çok buraya almak isteriz, daha çok misafir etmek isteriz" dedi.

Vali Soytürk, sağlık turizmine değinerek, "Özellikle sağlık turizmi ile ilgili olan bölümünde, geçen yıl toplam 11 bin 500 gibi bir rakam çok ciddi bir rakam ama bu daha da artabilecek. Çünkü bizim sağlık yatırımlarımız özellikle devlet sektöründe hızlıca artıyor. Diğer taraftan Balkan ülkelerinden bize gelen turist sayısı 2023'te 3 bin 700'lerde işte bu sene 3 bin küsülerdeyiz. Biz bunun artmasını arzu ediyoruz, bu rakamın büyük bir kısmı da Bulgaristan'dan geliyor" ifadelerini kullandı.