Trakya'nın İhracatı Nisan'da Artış Gösterdi - Son Dakika
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Trakya'nın İhracatı Nisan'da Artış Gösterdi

Trakya, nisan ayında 188 milyon 970 bin dolar ihracat yaptı, geçen yıla göre 22 milyon dolarlık artış sağlandı.

04.05.2025 10:59
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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan nisan ayında 188 milyon 970 bin 860 dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın aynı dönemine göre Trakya'dan yapılan ihracatta 22 milyon 731 bin 550 dolarlık artış sağlandı.

Bölgeden geçen yıl nisan ayında 166 milyon 239 bin 310 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Gelişen sanayisi ve teknolojik altyapısıyla ihracat rakamlarında artış sağlayan Trakya'da demir ve demir dışı metaller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ön plana çıktı.

Deniz, kara ve demir yolu gibi ulaşım imkanları bulunan Tekirdağ, ihracatıyla bölgenin ilk sırasında yer alıyor.

Söz konusu ayda, bölgede en çok ihracatı gerçekleştiren Tekirdağ'dan 167 milyon 267 bin 890 dolarlık dış satım yapılırken, Kırklareli 13 milyon 696 bin 780 dolar ile ikinci, Edirne ise 8 milyon 6 bin 190 dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Tekirdağ'da en çok ihracat 55 milyon 40 bin 50 dolar ile demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleştirildi.

Kırklareli'nden 5 milyon 195 bin 110 dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinden ihracat yapılırken, Edirne ise aynı sektörlerde 3 milyon 160 bin 290 dolarlık ürün ile ihracat kayıtlarında yerini aldı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nden en çok ihracat Almanya'ya yapıldı. Tekirdağ'dan 24 milyon 854 bin 390 dolar, Kırklareli'nden de 3 milyon 68 bin 300 dolarlık ürün Almanya'ya gönderildi.

Edirne'den de en çok ihracat 1 milyon 361 bin 410 dolar ile Bosna Hersek'e yapıldı.

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin ocak-nisan döneminde ise ihracatı 705 milyon 857 bin 980 dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'nın İhracatı Nisan'da Artış Gösterdi - Son Dakika

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