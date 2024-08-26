Trakya Üniversitesi, Ekinezya Üretimini Artırarak Çiftçilere Alternatif Tarım Modeli Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya Üniversitesi, Ekinezya Üretimini Artırarak Çiftçilere Alternatif Tarım Modeli Sunuyor

Trakya Üniversitesi tarafından başlatılan çalışma ile Edirne'de tıbbi ve aromatik bitkilerden ekinezyanın üretimi artırılarak çiftçilere alternatif bir tarım modeli sunulması hedefleniyor. Deneme ekimlerinde bölge koşullarına uygun olduğu gözlenen ekinezyadan yüksek gelir elde edilebiliyor.

26.08.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından başlatılan çalışmayla tıbbi ve aromatik bitkilerden ekinezyanın bölge tarımına kazandırılması ve çiftçilere alternatif bir tarım modeli sunulması hedefleniyor.

Tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan, "kirpi otu" olarak da bilinen ekinezyanın Edirne'de yaygınlaştırılması amacıyla TÜ Havsa Meslek Yüksekokulu ve Eczacılık Fakültesi işbirliğinde deneme ekimlerine geçen yıl başlandı.

Geçen ay çiçek açarken olgunlaşan bitki hasat edildi.

Yüksekokulun deneme bahçesinde 1 dekara ekimi yapılan 3 farklı ekinezya çeşidinin bölge iklimine ve toprak yapısına adaptasyonu, verimi ve farmakolojik özellikleri de inceleniyor.

Kök, yaprak, çiçek ve yağ verimleri incelenen Kuzey Amerika kökenli bitkinin deneme ekimlerinde bölge koşullarına uygun olduğu gözlendi.

Katma değeri yüksek, birim alandan yüksek gelir elde edilmesini sağlayan bitkiden dekarda ortalama 300 kilogram çiçek verimi alınıyor.

İlaç ve kozmetik sektöründe talep gören ekinezyanın kilogram fiyatı piyasa şartlarına göre değişmekle birlikte 600 ile 1000 lira arasında satılıyor.

"İnsan sağlığına çok ciddi faydaları var"

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, AA muhabirine, dünyada yaygın şekilde üretilen ekinezyanın Türkiye'deki üretiminin son yıllarda artmaya başladığını söyledi.

Papatyaya benzeyen mor, sarı, beyaz ve kırmızı çiçekleri olan bitkinin 6-7 yıllık ekonomik ömrü olduğunu belirten Tan, "Bitkinin kökleri, yaprakları ve çiçekleri ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin en değerlilerinden ve dünyada çok farklı kullanım şekilleri var. İnsan sağlığına çok ciddi faydaları var. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın kullanılıyor." dedi.

Tan, bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitki olan ekinezyanın cilt yaralarına da iyi geldiği için eczacılık alanında yaygın şekilde kullanıldığını vurguladı.

"Bizim şartlarımıza oldukça uygun bir tür"

Tan, deneme amaçlı 3 tür ekinezyanın ekiminin yapıldığını dile getirdi.

Araştırmaların başarıyla sürdüğünü anlatan Tan, şunları kaydetti:

"Mor çiçekli, solgun ekinezya ve dar yapraklı ekinezya çeşitlerinin deneme ekimlerini yaptık. Bu türlerinin hangisinin Trakya şartlarına uyum sağlayacağını araştırıyoruz. 3 farklı türün gelişim sürelerine bakarak bitkisel ve tarımsal özelliklerini, verimini, bölgeye adaptasyonunu ve farmakolojik özelliklerini incelemeyi amaçlıyoruz. Çiçek, kök ve yaprak verimlerine bakıyoruz. Eczacılık fakültesinde de bitkinin etken maddeleri ve fenolik bileşiklerine bakılıyor.

Ekinezya Kuzey Amerika kökenli bir bitki, çok hassasiyeti olan bir tür değil. Bizim şartlarımıza oldukça uygun bir tür. Nitekim geçen seneden beri yürüttüğümüz çalışmalarda deneme ekimi yapılan 3 türün de bu şartlara uyum sağladığını gördük. Özellikle mor çiçekli ekinezyanın daha verimli olduğunu, çiçeklenmesinin erken başladığını ve uzun süre çiçeklendiğini gördük. Bitkinin Trakya şartlarına rahatlıkla uyum sağladığını söyleyebilirim."

Üretimi kadar pazarlaması da önemli

Tan, Trakya tarımındaki en önemli sorunlardan birinin ürün çeşitliliğinin az olması olduğuna dikkati çekti.

Trakya'da kuru tarım alanlarında yoğun olarak ayçiçeği ve buğday ekildiğini dile getiren Tan, alternatif ürün olarak ekinezyanın belli genişlikte alanlara ekilebileceğini işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ekinezya gibi tıbbi aromatik bitkilerin dar alanlarda yoğun iş gücüyle tarımı yapılır. Bu bitkinin yüzlerce dekar yerine her köyde 15-20 dekarlık alana ekilerek alternatif bir ürün olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tıbbi aromatik bitkilerin ekimi, hasadı ve tarımında kullanılan makineler daha farklıdır. Bu yüzden daha çok iş gücü gerektirir. Geleneksel bitkiler gibi değildir. Yabancı otla mücadelede ilaç yerine insan gücüyle otları temizleme yöntemi kullanılır. Trakya şartlarında bu bitkiyi rahatlıkla yetiştirebileceğimizi görüyoruz ama pazarlama koşullarını da iyi belirlemek lazım. Üretim yapmaktan ziyade üretilen ürünün satılması önemli. Bu nedenle üreticilerin küçük alanlarda üretime başlamasını, pazarlama sorununu önceden çözerek bu işe girmelerini ve başarılı olduklarında daha geniş alanlarda bitkinin üretimini yapmalarını tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi, Ekinezya Üretimini Artırarak Çiftçilere Alternatif Tarım Modeli Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:01:22. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi, Ekinezya Üretimini Artırarak Çiftçilere Alternatif Tarım Modeli Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement