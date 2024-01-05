Trakya Üniversitesinde Atatürk ve Edirne Sergisi Açıldı

Trakya Üniversitesinde "Cumhuriyetin 100. Yılında Ceren ve Daniş Baykan Arşivinden Atatürk ve Edirne Sergisi" açıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, Merkez Kütüphanesi sergi alanındaki açılış törende, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Cumhuriyetin 100. yılını 100 etkinlikle kutlamayı planladıklarını fakat etkinliklerin 100'ü de geçtiğini ifade eden Tabakoğlu, "Bu topraklar çok aziz, mübarek, özel topraklar. Edirne, bir fetih başkenti. İstanbul'u, Balkanlar'ı fetheden şehir ve beylikten imparatorluğa geçtiğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatıyor. Vatan bildiğimiz Balkan topraklarına da pek çok medeniyet unsurunu bırakarak maalesef son 200 yılda acılar yaşayarak çekilmek zorunda kaldık. Balkanlar'da kurulmuş, belki de dünyanın en güzel medeniyeti, Anadolu'nun pek çok noktasına dağıldı. Hatıralar, hatıratlar, o günlere ait küçük şeyler evlerimizin bir kenarında duruyor. Sevgili hocalarım çok güzel bir şey yapmışlar; hem Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarını şad edecek güzel bir hatıratı bize sergiliyorlar. "dedi.

TÜ Öğr. Gör. Ceren Baykan da sergiyi Cumhuriyetin 100. yılı onuruna ve Atatürk'ün Edirne'yi ziyaretinin 93. yıl dönümü anısına düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

1800'lü yılların sonlarından, 1970'li yıllara kadarki zaman dilimi içerisinden seçilen fotoğraf, foto kart, kartpostal, gravür, filateli, efemera, gazete, yayın gibi basılı malzemeler oluşturduğu sergide ayrıca Atatürk'ün daha önce yayınlara geçmemiş, bilinmeyen 2 orijinal fotoğrafı, Edirne kurtuluş günü gazete ve evrakı, el yapımı Türk Bayrakları, Atatürk'ün kullanımı için yapılmış özel telefon ile Erken Cumhuriyet Dönemi Edirne'sinin sosyal yaşamından malzemeler yer alıyor.

SMA'lı bebekler için lokmalar satışa çıkartıldı

Edirne Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mor Ev Atölyesi'nde pişirilen lokmalar SMA Hastası Bebekler için satışa çıkarıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın eşi Esra Gürkan'ın da destek verdiği etkinlikte elde edilen tüm gelir SMA'lı bebeklerin tedavisinde kullanılması için bağışlanacak.

Elde edilen tüm gelirin SMA'lı bebeklerin tedavisinde kullanılması için bağışlanacağını ifade eden Esra Gürkan, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pektaş'a ve tüm Kadın Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Üniversite öğrencileri deprem tatbikatına katıldı

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu ile Uzunköprü Meslek Yüksekokulu öğrenci ve personeline AFAD eğitmenleri tarafından afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimin ardından deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği binadaki öğrenciler tahliye edildi.

Senaryo gereği siren seslerinin çalmaya başlamasıyla akademisyenler, idari personel ve öğrenciler güvenli alanlarda çök-kapan-tutun pozisyonu alarak sarsıntının geçmesini bekledi.

Eğitim ve tatbikata AFAD, UMKE, İtfaiye ve Meslek Yüksekokullarında görevli acil durum ekipleri de katıldı.

Eğitim kapsamında öğrenciler ile akademik ve idari personel, deprem öncesi ve sonrası ile deprem sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi.