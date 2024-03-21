Trakya Üniversitesinde Nevruz Bayramı Kutlamaları

Trakya Üniversitesinde, 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin hikayesinin bir kahramanlık öyküsü olduğunu söyledi.
Bu toprakların, defalarca Türk milletinin tarihten silinmek istenmesine sahne olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Özellikle Edirne dört işgal görmüş, Balkanlar'dan, Anadolu'dan sürülmek istenmiş, katliamlara uğramış bu aziz büyük Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde Anadolu Ergenekon'unda istirahate çekilmiştir.
Nüfusumuz 10 milyon, 20 milyon oldu derken yeryüzünde belki 100 milyona yakın Türk nüfusuyla en kalabalık zamanımızı yaşıyoruz. Türk milleti tekrar ayağa kalkıyor. İkinci yüzyıla hazırlanıyor. İşte bu kuru dalda açan çiçekler, bu aziz Türk milletinin yeniden doğuşuna sanki bir işaret gibi bu kutlu yürüyüşün tekrar başlayacağına, bu güzel nişane gibi karşımızda duruyorlar."
Emperyalist devletlerin Afrika, Afganistan, Suriye, Irak ve Filistin'de masum insanları öldürdüğünü söyleyen Tabakoğlu, dünyanın güçlü Türk medeniyetine ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Daha sonra Rektör Tabakoğlu ve akademisyenler nevruz ateşini yaktı.
Ateşin etrafında halk oyunları gösterisi sunulmasının ardından Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler ateşin üzerinden atladı.
Kutlamalarda örste demir dövüldü, yumurta tokuşturuldu.
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmesinin ardından döviz kurlarında düşüş yaşandı. Dolar/TL 32 TL'nin altına gerilerken, euro/TL ise 34,8625 TL'ye kadar düştü.
Sinop Üniversitesi, Tokat Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde halk oyunları gösterileri, demir dövme, yumurta tokuşturma ve mehter takımı gösterileri gerçekleştirildi. Programlara öğrenci, akademisyen ve yerel halk yoğun ilgi gösterdi.
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