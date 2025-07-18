TRT 12 Punto'da Sinema Profesyonelleri Buluştu - Son Dakika
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TRT 12 Punto'da Sinema Profesyonelleri Buluştu

18.07.2025 23:05
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TRT 12 Punto etkinliği, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirdi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında bir resepsiyon verdi.

Feriye'de gerçekleştirilen resepsiyonda Sobacı ve Türkiye'deki sinema sektöründen birçok isim, yönetmen Andrey Zvyagintsev, Jessica Hausner, Altın Küre'nin Başkanı Helen Hoehne, ARTE France Cinema'nın Genel Müdürü Olivier Pere ve Filistinli ödüllü oyuncu Yasmine Al Massri, Filistinli yönetmen Kamal Aljafari, Produire au Sud Programı Başkanı Lucas Taillefer, Cannes Le Fabrique Programı Başkanı Thibaut Bracq, Yunanistan Film Merkezi Yapım Birimi Yöneticisi Zoi Kandyla, Azerbaycan Sinema Genel Müdürü Rashad Azizov, Kırgızistan Sinema Genel Müdürü Ulan Adamaliev ve Kazakistan Kazakfilm Direktörü Asset Yernazarov'la bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Sobacı, "Bugün bizleri bir araya getiren 12 Punto'nun bu denli etkili ve saygın bir platform hale gelmesini sağlayan en temel unsur, TRT'nin kurumsal vizyonudur. Bu vizyonun temelini ise insanı merkeze alan yayıncılık anlayışımız oluşturmaktadır." dedi.

"Hikayelerimizi küresel düzeyde görünür kılmaya odaklanıyoruz"

Sobacı, TRT'nin dünyanın önde gelen kamu yayıncılarından biri konumunda olduğunu, TRT olarak yayıncılığın her alanında varlık gösterdiklerini belirterek, bu çerçevede kültür sanat alanına da özel bir önem atfettiklerini vurguladı. Sobacı, şöyle devam etti:

"Bizler kültürü, sanatı ve hikayeyi, insanlara dokunan ve onlarda kalıcı izler bırakan önemli bir güç olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşımla, sinemaya olan ilgimizi destek politikasına dönüştüren adımlar atıyoruz. TRT Sinema çatısı altında nitelikli yapımlar üretmeye, güçlü projeleri desteklemeye ve hikayelerimizi küresel düzeyde görünür kılmaya odaklanıyoruz. Deneyimli yönetmenlerin yanı sıra ilk filmini çeken genç yönetmenlerin projelerine de destek veriyor, bu yapımların festival ve dağıtım süreçlerini titizlikle takip ediyoruz. Ayrıca TRT'nin bu alana katkısını Türk sinemasıyla sınırlı tutmuyor, dünya sinemasını da kapsayacak şekilde genişletiyoruz."

"Başarılarımız, emeğe, hikayeye ve sinema sanatına duyduğumuz saygının da bir göstergesidir"

Sobacı, son yıllarda TRT ortak yapımı filmlerin dünyanın önde gelen festivallerinde yarıştığına ve ödüller aldığına dikkati çekerek, "Yalnızca geçen yıl 37 TRT ortak yapımı film, 207 festivalde 101 ödül kazandı. TRT ortak yapımı filmlerin, son dört yılda kazandığı toplam ödül sayısı ise 466'dır. Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanan 'Hüzün Üçgeni', Berlin Film Festivali'nden 'Jüri Ödülü', Sundance Film Festivali'nden ise 'En İyi Yönetmen' ödülüyle dönen 'Klondike' ve Venedik Film Festivali'nde 7 ödüle layık görülen 'Yeşil Sınır', uluslararası festivallere damga vuran ortak yapımlarımızdan bazılarıdır. Son beş yılda gerçekleştirilen Akademi Ödülleri'nin dördünde TRT ortak yapımı filmlerin yarışmış olması da bu alandaki başarılarımızın teyidi niteliğindedir." değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl Türkiye'de 208 yerli film vizyona girdiğini ve bu filmlerin toplam 18,5 milyon seyirci tarafından izlendiğini aktaran Zahid Sobacı, şu bilgileri verdi:

"Bu 208 filmin 15'i TRT ortak yapımıydı. Bu 15 film, yaklaşık 5 milyon izleyiciye ulaştı. Yani geçtiğimiz yıl, seyircinin yaklaşık yüzde 30'u bu filmleri tercih etti. Tüm bu veriler TRT Sinema'nın, Türkiye'de sektörün en büyük, dünyada ise en saygın yapımcılarından biri konumuna ulaştığını açıkça ortaya koyuyor. Bu başarılarımız, yalnızca sinema alanındaki yetkinliğimizin değil, emeğe, hikayeye ve sinema sanatına duyduğumuz saygının da bir göstergesidir. Öte yandan TRT ortak yapımı sinema filmlerimizin, festival ve sinema gösterimlerinin ardından, uluslararası dijital platformumuz tabii'de yayınlanarak çok geniş kitlelere ulaştığını da özellikle belirtmek isterim."

"Vicdani ve toplumsal sorumluluk taşıyan yönüyle sinema bizlere güçlü bir zemin sunuyor"

Sobacı, ilkini 2019'da gerçekleştirdikleri 12 Punto'nun çok kısa bir sürede sinema endüstrisinin yakından tanıdığı bir markaya dönüştüğünün altını çizerek, "Yedi yıl içinde platformumuz, sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından sinema profesyonellerinin de buluşma noktası haline gelmiştir. Biz 12 Punto'yla, hem sektöre yeni isimler, güçlü eserler kazandırıyor hem de kültürel çeşitliliğin öne çıktığı bir sinema ekosistemine katkı sunuyoruz. Her yıl 12 Punto haftası boyunca finalist projeler, çok kıymetli sinema profesyonelleriyle bir araya geliyor, fikir alışverişinde bulunuyor, iş birlikleri kurma fırsatı yakalıyor ve böylece nitelikli ortak yapımların temelleri atılıyor." diye konuştu.

Bu sene de 12 Punto'da Türk dünyası ve Orta Doğu'dan gelen sinema genel müdürleri ve yöneticileri panellerde ağırladıklarını belirten Sobacı, "Ortak yapım olanaklarını masaya yatırdık, bölgesel sinema işbirliklerinin kurumsal zemini üzerine fikir teatisinde bulunduk. Çok kıymetli jüri üyelerimiz, dünyaca ünlü usta yönetmen Andrey Zvyagintsev ve Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, verdikleri masterclasslarla katılımcılarımıza hem tecrübelerini aktardılar hem de yeni fikirler sundular." ifadelerini kullandı.

Mehmet Zahid Sobacı, TRT olarak attıkları her adımda dünyanın ortak sorunlarına değinmeye, insani krizlere dair farkındalık oluşturmaya büyük önem verdiklerini dile getirerek, sözlerini şunları kaydetti:

"Vicdani ve toplumsal sorumluluk taşıyan yönüyle sinema, bu noktada bizlere güçlü bir zemin sunuyor. Bu doğrultuda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin sinemasına 12 Punto'da müstakil bir yer ayırdık. Filistin sinemasına özel bir alan açmamız, işgalin ve soykırımın gölgesinde varlığını sürdürmeye çalışan güçlü bir sinema kültürüne görünürlük kazandırma yönündeki gayretimizin bir yansımasıdır. Bu vesileyle hem Filistinli konuklarımıza hem de 12 Punto'ya değer katan siz dünya sinemasının kıymetli isimlerine katılımınız ve katkılarınız için şükranlarımı sunuyorum."

12 Punto, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek. Törende, 12 finalist arasından seçilen 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

Ödül töreni TRT 2'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT 12 Punto'da Sinema Profesyonelleri Buluştu - Son Dakika

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