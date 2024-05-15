TRT'de görevde yükselme sınavında haksızlık iddiası - Son Dakika
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TRT'de görevde yükselme sınavında haksızlık iddiası

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Haber-Sen Ankara 1. No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Halim Atalay, TRT'de basın çalışanlarının görevde yükselme sınavında haksızlığa uğradıklarını belirterek, emekçilerin mağdur edildiğini söyledi. Atalay, TRT yönetiminin çalışanların haklarını göz ardı ettiğini ve mülakat aşamasında skandallar yaşandığını ifade etti.

15.05.2024 15:02
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(ANKARA) - Haber-Sen Ankara 1. No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Halim Atalay, TRT'de basın çalışanlarının görevde yükselme sınavında haksızlığa uğradıklarını belirterek, "Yıllardır fiili olarak yaptığı işin kadrosunu almak için başvuran emekçiler, yazılı sınavın ardından uygulama sınavı ve mülakata alınmaktadır. Yıllardır o işi yapan ve yazılı sınavda başarılı olan arkadaşlarımız mülakat ve uygulama sınavı aşamasında elenmektedir. TRT emekçileri açık bir biçimde mağdur edilmiştir" dedi.

Haber-Sen Ankara 1. No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Halim Atalay, TRT çalışanlarına uygulanan görevde yükselme sınavıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Atalay, şunları söyledi:

"Halkın bandrol paraları ile finanse ettiği TRT, iktidarın tek sesli yayın organı haline getirilmiş, yurttaşın sesi kulağı değil egemen siyasetin propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. TRT yönetiminin iddia ettiği gibi bunun müsebbibi çalışanları değil bizzat iktidara yaranmak için çalışanları ve onun haklarını göz ardı eden yönetimdir.

TRT'de yıllardır bir kadro kaosu yaşanıyor. Aynı işi yapmalarına rağmen farklı kadrolarda olan çok sayıda çalışan bulunuyor. Söz konusu mesai arkadaşlarımız yıllardır fiilen yaptıkları işin kadrosunda olmadığından ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Yaptıkları işin kadrosu verilmediği için ücret, mesleki ilerleme, ek gösterge gibi özlük hakları ile mesleki hakları bakımından o kadroda çalışanların çok gerisindeler.

"KONUYLA İLGİLİ BİLGİ VE TALEPLERİMİZ KULAK ARKASI EDİLİYOR"

TRT yönetimi, 1. İbrahim döneminde başlayan ve ardından 2. İbrahim döneminde de taçlandırılarak devam eden bu emek sömürüsü ne yazık ki şimdiki Genel Müdür Prof. Dr. Zahid Sobacı eliyle devam ettiriliyor. Bu yanlıştan dönülmesi için Genel Müdür Prof. Dr. Zahid Sobacı'ya ilettiğimiz görüşme talebimize 1,5 yıldır cevap verilmiyor. Konuyla ilgili paylaştığımız bilgi ve talepler kulak arkası ediliyor.

"MÜLAKAT AŞAMASINDA SKANDALLAR BİRBİRİNİ İZLEMEKTEDİR"

TRT yönetimi geçen yıl da bir sınav yapmış ve deyim yerindeyse eline yüzüne bulaştırmış ve sınav davalık olmuştu. Bir önceki sınavın hukuki süreci tamamlanmadan, açtıkları davaları kazanıp mülakatının yenilenmesi için bekleyen emekçiler varken yeni bir sınav yapma girişimini anlamak mümkün değildir. Ayrıca üniversiteler en erken haziran ayında mezun vermektedir. Bu gerçek ortadayken sınava başvuru son tarihi 15 Mayıs olarak ilan edilmiştir. Bu kararla haziran ayında mezun olacak birçok TRT emekçisinin sınava başvuru hakkı elinden alınmış; emekçiler açık bir biçimde mağdur edilmiştir. En başından beri karşı çıktığımız mülakat aşamasında ise skandallar birbirini izlemektedir.

Yıllardır fiili olarak yaptığı işin kadrosunu almak için başvuran emekçiler, yazılı sınavın ardından uygulama sınavı ve mülakata alınmaktadır. Yıllardır o işi yapan ve yazılı sınavda başarılı olan arkadaşlarımız mülakat ve uygulama sınavı aşamasında elenmektedir. Öyle ki yazılı sınav birincisi arkadaşlarımız mülakat aşamasında yetersiz bulunarak elenmiştir. Daha da vahimi bu arkadaşlarımız sınavın ertesi günü 'yetersiz' bulundukları işi yapmaya devam etmektedir."

TRT\'de görevde yükselme sınavında haksızlık iddiası
Kaynak: ANKA

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