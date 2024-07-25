TRT Ortak Yapımları Üç Film Festivalinde Yarışacak

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Gelecek günlerde gerçekleştirilecek "81. Venedik Film Festivali", "49. Toronto Film Festivali" ve "72. San Sebastian Film Festivali"nde TRT ortak yapımları yarışacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı "Quiet Life" bu yıl 28 Ağustos-7 Eylül arasında düzenlenecek "81. Venedik Film Festivali"nin Orizzonti yarışmasında dünya prömiyerlerini yapacak.

Alexandros Avranas'ın yönettiği, yapımcılığını Alejandro Arenas ve Sezgi Üstün San'ın üstlendiği Türkiye, Fransa, Almanya, İsveç, Yunanistan, Estonya ve Finlandiya ortak yapımı film, 2022'de TRT 12 Punto'da "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" kazanmıştı.

Mülteci olan Sergei, Natalia ve iki kızının hikayesini konu alan film, iltica başvuruları reddedilen ailenin hastalanan kızlarının iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu güven, istikrar ve umut ortamını sağlamak için gösterdiği çabayı konu alıyor.

"Gülizar" filmi, Toronto ve San Sebastian'da yarışacak

TRT ortak yapımı "Gülizar" filmi, bu yıl 5-15 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak "49. Toronto Film Festivali"nin ilk ve ikinci filmlerin yarıştığı Discovery bölümünde dünya prömiyerlerini yapacak.

Ayrıca "Gülizar" filmi 20-28 Eylül'deki "72. San Sebastian Film Festivali"nin ilk ve ikinci filmlerin yarıştığı "New Directors" bölümünde Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek.

Belkıs Bayrak'ın yönettiği, yapımcılığını Mehmet Bahadır Er ve Murat Yaşar Bayrak'ın üstlendiği Türkiye- Kosova ortak yapımı film, 2021'de TRT 12 Punto'da yarışan projelerden biriydi.

Düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klastrofobik yolculuğa dönüşen hikayesini anlatan filmin başrolünde Ecem Uzun yer alıyor.

Son üç yılda Toronto Film Festivali'ne seçilen Türk filmlerinin tamamı TRT ortak yapımı filmlerden oluşuyor.

"March To May" filmi 58. Karlovy Vary Film Festivali'nde yarıştı

Aynı zamanda geçen ay gerçekleştirilen "58. Karlovy Vary Film Festivali"nin "Proxima" yarışmasında TRT destekli "March to May" filmi dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Film, "Trieste Film Festivali"nin endüstri bölümü olan "When East Meets West"te kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı "First Cut+" bölümünde "TRT Ödülü" kazanmıştı.

Festivalin "Horizons" bölümünde ise TRT ortak yapımı "Shambhala" filmi gösterildi. Türkiye, Nepal, Fransa, Katar, Norveç, Hong Kong, Çin, Tayvan ve ABD ortak yapımı film, TRT 12 Punto 2019'da "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" aldı.

Film, dünya prömiyerini ise geçen şubat ayında düzenlenen "74. Berlin Film Festivali"nin ana yarışma bölümünde gerçekleştirmişti.

Afrika'nın büyük film marketinde TRT ödülü verildi

TRT'nin uluslararası festivallere olan desteği Avrupa ve Balkanlar'ın yanı sıra Afrika'da da sürmeye devam ediyor.

Güney Afrika'nın Durban şehrinde bu yıl 45'inci kez düzenlenen "Durban Film Festivali" ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "15. Durban FilmMart"ta geliştirme aşamasındaki uzun metrajlı film projelerinden birine "TRT Ödülü" verildi.

Afrikalı sinemacıların uluslararası film endüstrisine erişimini sağlamak ve Afrika sinemasının ve Afrika'dan hikayelerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen "Durban FilmMart" ile "TRT" iş birliği bu yıl da devam etti.

Belgesel ve kurmaca türünde yarışan, geliştirme aşamasındaki toplam 22 film projesinden biri olan, Tunus, Filistin, İtalya, İsveç ortak yapımı "Dear Tarkovsky" projesi "TRT Ödülü"nü aldı.

Yönetmenliğini Filistinli yönetmen Firas Khoury'nin, yapımcılığını ise Asma Chiboub'un üstlendiği proje, Ramallah'ta yaşayan ve ilk filmini çekmeye çalışan bir yönetmenin çabasını arka planda Filistin'deki sosyal ve politik meselelere odaklanarak anlatıyor.