Trump, Başkan Yardımcısı Adayını Açıkladı - Son Dakika
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Trump, Başkan Yardımcısı Adayını Açıkladı

Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu duyurdu. Vance, başarılı bir kariyere sahip olan bir isimdir ve Trump'ı desteklemektedir. Vance'in iç politikada muhafazakar görüşleri ve Ukrayna politikasına karşı çıkması bilinmektedir. Ayrıca İsrail yanlısı tutumuyla da dikkat çekmektedir.

15.07.2024 22:25
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NEW Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu duyurdu.

Trump, kararını Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıkladı.

Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance'ın en uygun kişi olduğunu belirten Trump, başkan yardımcısı adayının çok başarılı bir kariyeri olduğunu kaydetti.

J.D Vance kimdir?

Ohio Senatörü 1984 doğumlu Vance, Ohio'da doğdu ve lise eğitimini tamamlayınca ABD ordusuna katılarak 2005 yılında Irak Savaşı'nda deniz piyadesi olarak savaştı.

Ohio Devlet Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yale Hukuk Fakültesi'ni bitiren Vance'ın aynı zamanda "en çok satan kitaplar" listesine giren "Hillbilly Elegy" başlıklı bir biyografisi bulunuyor.

Daha önce Trump'ı eleştiren ve ona "Amerika'nın Hitleri" diyen Vance, 2022 yılında siyasete atıldığından beri Trump'ı destekliyor.

2022'de Ohio Senatörü seçilen Vance, evli ve 3 çocuk sahibi.

Suikast girişiminden Biden'ı sorumlu tuttu

Vance'in Trump'a yönelik suikast girişimi sonrasında "(ABD Başkanı Joe) Biden'ın kampanyası Trump'ı otoriter bir faşist olarak gösterdi. Bu retorik Trump'a suikast girişimine yol açtı." ifadelerini kullanması, ABD basınında Ohio'lu senatörün başkan yardımcısı olmaması gerektiği yorumlarını beraberinde getirmişti.

İç politikada, Vance muhafazakar görüşleriyle biliniyor.

Ukrayna yorumlarıyla ön plana çıkıyor

Vance, ABD siyasetinde Ukrayna konusunda yorumlarıyla ön plana çıkan senatörler arasında yer alıyor.

"Irak'a ülkemi gururla temsil etmek için gittim ama gittiğimde bana yalan söylendiğini gördüm." ifadeleriyle ABD'nin Irak Savaşı sırasında yürüttüğü politikayı eleştiren Vance, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna politikasına da karşı çıkıyor.

Ukrayna'nın savaşta başarılı olmak için yeterli asker ve teçhizata sahip olmadığını ifade eden Vance, Biden yönetiminin de "net bir planı" olmadığını savunuyor.

Vance, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın günün sonunda Rusya'ya bazı topraklarını bırakmak zorunda kalacağını ve bu savaşı bitirmemiz gerektiğini kabullenmek ABD'nin çıkarına olacaktır. Doğu Avrupa'da yüz binlerce masum sivilin yaşamını yitirdiğini ve büyük insani trajediyi düşündüğümüzde, buradaki ölümleri bitirmek hem bizim hem de onların çıkarına olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail yanlısı tutum sergiliyor

İsrail- Gazze konusunda da Biden yönetimini "esirlerin serbest bırakılmasını" sağlayamadığı için eleştiren Vance, İsrail'in "işi bitirmesine" imkan tanınması gerektiğini belirtiyor.

ABD üniversitelerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine de tepkili olan Vance, "Neyi savunduğunuz umrumda değil. Kamu alanlarımızı çöplüğe çeviremezsiniz. Kamplardan kurtulun. Yasaları uygulayın." diyerek karşı çıkmıştı.

İsrail yanlısı tutumuyla ön plana çıkan Vance, ABD'nin İsrail'e gerekli desteği sağlaması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA

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