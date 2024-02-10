Trump, Biden\'ın suçsuz bulunmasının ardından kendi davasının da düşürülmesini istedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, evinde gizli belge tutmakla suçlanan mevcut Başkan Joe Biden'ın soruşturma sonucunda suçsuz bulunması üzerine kendi adına aynı hususta açılan davanın da düşürülmesi gerektiğini savundu.
Trump, dün Pensilvanya'da düzenlenen Ulusal Silah Birliği (NRA) sergisinde konuştu. Soruşturmanın ardından evinden çıkan gizli belgeler için Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını kaydeden Özel Yetkili Savcı Robert Hur'un açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "(Biden'ı) Suçlu bulmak onlara kalmış. Fakat durum buysa ben de suçlanmamalıyım." dedi.
Eski Başkan Trump, Savcı Hur'un, Biden'ın söz konusu belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olduğu sözlerine dair ise "Biden'ın yaşadığının farkında olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.
Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.
Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. 21 Ocak'ta ise Biden'ın Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belge daha bulunmuştu. Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili savcı Robert Hur'u atamıştı.
Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ın ulusal güvenliği ihlal ettiğini savunmuştu. Trump'la ilgili dava süreci ise halen devam ediyor.
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