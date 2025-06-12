Trump, California\'nın Benzinli Araç Düzenlemesini Engelledi

ABD Başkanı Donald Trump, California'nın 2035 yılına kadar benzinli araçları kademeli olarak kaldırma yönündeki düzenlemesini bloke eden bir karara imza attı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde elektrikli araçlarla ilgili Joe Biden döneminde getirilen düzenlemelere tepki gösterdi.

Trump, kendisinin de elektrikli araçları sevdiğini ancak benzinli araçları da sevdiğini ve federal yönetimin sadece elektrikli araçlara kolaylık sağlamasının "Amerikan ekonomisine darbe vurduğunu" savundu.

California eyaletinin 2035'e kadar benzinli araçları kademeli olarak kaldırma yönündeki düzenlemesinin ABD'ye faydadan çok zarar getirdiğini öne süren Trump, söz konusu düzenlemeyi kaldıran Kongre ortak kararına imza attı.

"Bence Elon benden hoşlanıyor"

Öte yandan Trump, konuşmasında, kısa süre önce anlaşmazlık yaşadığı ve daha sonra ilişkilerinin kısmen düzeldiği belirtilen Amerikalı milyarder iş insanı ve Tesla'nın sahibi Elon Musk ile ilgili yorumlarda bulundu.

Trump, daha göreve gelmeden önce Musk'a, "elektrikli araçlara devletin verdiği teşvikleri kaldıracağını" söylediğini ifade ederek, Musk'ın bunu bilerek kendisine destek olduğunu ve bunu takdirle karşıladığını belirtti.

Elon Musk'ın, bu durumu kişiselleştirmediğini ve herkese aynı kural işlediği sürece bundan şikayetçi olmayacağını söylediğini anımsatan Trump, "Bu konuda bana çok dürüst davrandı. Bence Elon benden hoşlanıyor." yorumunu yaptı.

Trump, Elon Musk ile şu anda herhangi bir sorunu olmadığını ifade ederek, Musk'ın görevden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan paylaştığı bazı ifadeleri ise "biraz tuhaf" bulduğunu belirtti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre, mayıs ayında Biden yönetiminin California'da tamamen elektrikli araçlara geçiş düzenlemesini geri çeviren bir ortak kararı kabul etmişti. Söz konusu ortak karar, Başkan tarafından imzalandığında, ilgili önceki federal düzenlemeleri iptal eden kanun hükmünde kararname yerine geçiyor.