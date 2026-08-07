Trump'dan Mühimmat Stokları Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'dan Mühimmat Stokları Açıklaması

Trump\'dan Mühimmat Stokları Açıklaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, ABD mühimmat stoklarının yeterli olduğunu ancak bazı türlerde azalma yaşandığını belirtti.

WASHINGTON, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin mühimmat stoklarının genel olarak yeterli olduğunu, ancak bazı mühimmat türlerinde stokların "diğerlerine göre biraz daha düşük" olduğunu söyledi.

Trump perşembe günkü basın toplantısında, bazı mühimmat türlerinde "stokların neredeyse sınırsız" olduğunu, bazı stoklarınsa "biraz daha kısıtlı" olduğunu belirtti. Trump, konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya girmekten kaçındı.

CNN'in salı günkü haberinde, ABD ordusunun İran'la devam eden savaş sırasında kilit bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerinin yaklaşık yüzde 80'ini tükettiği ve askeri komutanların, ordunun mühimmat stokunun "tehlikeli derecede düşük" seviyeye indiği uyarısında bulunduğu ileri sürülmüştü.

Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında geçen hafta sonu Camp David'de düzenlenen zirvede, ABD'nin füze stoklarının tükendiğine yönelik endişeler nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi.

Trump perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu haberi "yanlış ve tamamen asılsız söylentiler" diye nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'dan Mühimmat Stokları Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 20:13:00. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'dan Mühimmat Stokları Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.