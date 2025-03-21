Trump dediğini yaptı! Eğitim bakanlığını kapatıyor - Son Dakika
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Trump dediğini yaptı! Eğitim bakanlığını kapatıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bakanlığın tamamen kaldırılacağını ve eğitimin idaresinin eyaletlere verileceğini belirten Trump, imzasını "45 yıllık tarihi bir adım" olarak nitledi.

21.03.2025 04:16
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ABD kamuoyu açısından tarihi bir adım attı. Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle 1980 yılında kurulan Eğitim Bakanlığının tamamen kaldırılacağını belirtti.

"45 YILLIK TARİHİ BİR ADIM"

"Bugün federal Eğitim Bakanlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım. Bu, 45 yıllık tarihi bir adım." ifadesini kullanan Trump, bu adıma hem Cumhuriyetçilerin hem de birçok Demokratın destek verdiğini söyledi.

Trump dediğini yaptı! Eğitim bakanlığını kapatıyor

EĞİTİM İDARESİ EYALETLERE VERİLDİ

Eğitim konusunda federal bir bakanlığa ihtiyaç olmadığını savunan Trump, "Artık eğitimin idaresini ait olduğu yere, yani eyaletlere geri döndüreceğiz." dedi.

ABD'nin eğitim alanında olması gereken yerde olmadığını ve bu noktada yapılması gereken çok iş olduğunu anlatan Trump, eyalet yönetimlerinin zaten eğitim alanındaki asıl unsurlar olduğunu kaydetti.

Trump dediğini yaptı! Eğitim bakanlığını kapatıyor

"BAŞARI AÇISINDAN LİSTESİNİ SONLARINDAYIZ"

"ABD olarak eğitime diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ancak yine de başarı açısından listenin sonlarında yer alıyoruz." değerlendirmesini yapan Trump, "Eğitim Bakanlığını kapatmak için tüm yasal adımları atacağız ancak ihtiyaç sahibi ya da engelli çocuklarımıza yönelik bazı programları koruyacağız." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de konuyla ilgili açıklamasında, Eğitim Bakanlığının adım adım kapatılacağını ve bu konuda Kongre'nin gerekli yasal adımı atması gerektiğini belirtmişti.

TRUMP DAHA ÖNCE EĞİTİM BAKANLIĞINI HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald daha önce yaptığı açıklamada eğitim başarı sıralamasında dünyada 40'ıncı, ancak öğrenci başına maliyet konusunda 1'inci olduklarını belirterek, "ABD Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum" demişti. Kurum çalışanlarının işe gelmediğini çünkü hepsinin evden çalıştığını söyleyen Trump, "Bu insanlar kovulacak. Çünkü hükümetimizi küçültmek zorundayız" şeklinde konuşmuştu.

Trump dediğini yaptı! Eğitim bakanlığını kapatıyor
Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump dediğini yaptı! Eğitim bakanlığını kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yavuz:
    Yakında burdada kapatılır eğitim sistemimiz o kadar kötüki maalesef bir işe yaramıyor. Varmı Gerçekten sistemden memnun olan. 10 0 Yanıtla
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