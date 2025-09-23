BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın yakasını aksilikler bırakmadı. Genel Kurul'da konuşurken prompteri arızalanan Trump'ın tek yaşadığı aksiliğin bu olmadığı öğrenildi.
Genel Kurul salonuna giderken Trump ve eşinin kullandığı yürüyen merdivenin arızalandığı ortaya çıktı. Yayımlanan görüntülerde Trump çiftinin bir süre beklediği, merdiven çalışmayınca yürüyerek salona gittiği görüldü.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile eşi Melania Trump'ın sabah karşı karşıya kaldığı duruma ilişkin ABD merkezli X hesabından bir açıklama yaptı. Leavitt, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, The Times gazetesinin pazar günü bu konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima etti. The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürüldü.
Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı
