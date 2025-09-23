Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı
23.09.2025 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı
Haber Videosu

BM zirvesinde konuşurken prompteri arızalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, genel kurul salonuna giderken eşiyle birlikte kullandığı yürüyen merdivenin arızalandığı öğrenildi. Görüntülerde Trump ve eşinin yürüyerek salona gittiği görülürken, Beyaz Saray olay kasıtlı yapıldıysa sorumluların işten çıkarılması gerektiğini açıkladı.

BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın yakasını aksilikler bırakmadı. Genel Kurul'da konuşurken prompteri arızalanan Trump'ın tek yaşadığı aksiliğin bu olmadığı öğrenildi.

TRUMP'IN BİNDİĞİ YÜRÜYEN MERDİVEN DURDU

Genel Kurul salonuna giderken Trump ve eşinin kullandığı yürüyen merdivenin arızalandığı ortaya çıktı. Yayımlanan görüntülerde Trump çiftinin bir süre beklediği, merdiven çalışmayınca yürüyerek salona gittiği görüldü.

BEYAZ SARAY: KASIT VARSA SORUMLULAR İŞTEN ÇIKARILMALI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile eşi Melania Trump'ın sabah karşı karşıya kaldığı duruma ilişkin ABD merkezli X hesabından bir açıklama yaptı. Leavitt, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, The Times gazetesinin pazar günü bu konuyu haber yaptığını ve bunun kasıtlı bir eylem olabileceğini ima etti. The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürüldü.

Kaynak: AA

Melania Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Saray, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kovulmayı henüz hazmedememiş Mourinho’dan Fenerbahçe’ye olay sözler Kovulmayı henüz hazmedememiş! Mourinho'dan Fenerbahçe'ye olay sözler
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti
Eve giren ekipler 1’i bebek 3 kişinin yanmış cesetleriyle karşılaştı Eve giren ekipler 1'i bebek 3 kişinin yanmış cesetleriyle karşılaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gece yarısı Trump sözleri: Karşılıklı irade oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı Trump sözleri: Karşılıklı irade oluştu
AK Partili belediye başkanı Ahmet Sungur tutuklandı AK Partili belediye başkanı Ahmet Sungur tutuklandı
Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ’de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı
Turneye çıkan Kolombiyalı 2 ünlü şarkıcı ölü bulundu Turneye çıkan Kolombiyalı 2 ünlü şarkıcı ölü bulundu
Yaylada içinde 15 kişi olan araçların üzerine çığ düştü Yaylada içinde 15 kişi olan araçların üzerine çığ düştü
Lamine Yamal tarihe geçti Lamine Yamal tarihe geçti

23:14
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
22:03
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
21:43
Trump’tan NATO ülkelerine “Rus uçaklarını düşürün“ çağrısı
Trump'tan NATO ülkelerine "Rus uçaklarını düşürün" çağrısı
19:53
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
19:37
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
19:04
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu
18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor
18:19
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış
18:12
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail’e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
17:45
Koca salonda Trump’ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı
Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 00:51:46. #7.11#
SON DAKİKA: Yürüyen merdiven Trump binecekken arızalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.