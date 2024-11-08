Trump'ın zaferi sonrası Gazze'de temenni var ama umut yok - Son Dakika
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Trump'ın zaferi sonrası Gazze'de temenni var ama umut yok

İsrail'in bir yılı aşkın süredir yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın savaşı durdurması temennisinde bulunurken, Washington yönetiminin İsrail'e dönük politikasının değişmesinin uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyor.

08.11.2024 13:49
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İsrail'in bir yılı aşkın süredir yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın savaşı durdurması temennisinde bulunurken, Washington yönetiminin İsrail'e dönük politikasının değişmesinin uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyor.

Trump, 2 Kasım'da Müslümanların ve Arapların yoğun olduğu ABD'nin Michigan eyaletinde yaptığı bir konuşmada, " Kamala Harris'in Orta Doğu'yu neredeyse mahvetmiş Dick Cheney'nin kızıyla kampanya yürüttüğünü ve onun kazanması durumunda sadece ölüm ve yıkımın olacağını, kendisinin ise barış adamı olduğunu" söyledi.

Trump'ın bu sözleri Gazzeliler için ufak da olsa bir "umut ışığı" olurken, İsrail saldırılarının bu kadar uzun sürmesinde büyük payı olduğunu düşündükleri ABD politikasının değişmeyeceği kanısı bu umutları suya düşürüyor.

Temenni var umut yok

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin güneyindeki Selga Vadisi'nden göç eden Süha Hüseyin, AA muhabirine, savaşın ve sürekli göçün kendilerini çok yorduğunu, çocukların evsiz kaldığını, hastalıkların yayıldığını, yiyecek ve ilaçların çok zor bulunduğunu söyledi.

Trump'ın gelişinden sonra Gazze'deki Filistinlilerin sıkıntılarının sona ermesi temennisinde bulunan Süha Hüseyin, ancak ABD siyasetinin değişmesinden pek de umutlu olmadığını ifade etti.

Sınır kapılarının açılarak Gazze'ye yardım malzemesi ve kışlık giyecek girişine izin verilmesini isteyen Süha Hüseyin, başta Arap dünyası olmak üzere dünya ülkeleri tarafından terk edildikleri hissini şu ifadelerle dile getirdi:

"Filistin halkı herkesten zulüm görüyor. Arap ülkeleri bile Filistinlilere destek olmuyor. Bu ülkeler gerçekten insanlıktan bahsediyor olsaydı savaşı daha ilk başladığı zamanda durdururlardı."

Süha Hüseyin'in 9 yaşındaki oğlu Cud Ömer Hüseyin ise "tüm dünya çocukları gibi güven içinde ve temel ihtiyaçlarının karşılandığı bir hayat" temennisinde bulundu.

Küçük çocuk, "Savaşın sona ermesini, evlerimize ve okullarımıza dönmeyi, oyuncaklarımızla oynamayı istiyorum." diye konuştu.

ABD siyaseti, başkanın değişmesiyle değişmez

Filistinli Ebu Ahmed (68) ise ABD'de başkanın değişmesinin, Filistin meselesine karşı izlenen stratejide büyük bir fark oluşturmayacağı görüşünü savundu.

Ebu Ahmed, "ABD stratejisi, başkandan bağımsız olarak sabit bir stratejiye dayanıyor. Buradaki fark hedeflerde değil, yalnızca uygulama yöntemlerindedir. ABD siyasetindeki bu istikrar, özellikle de Arap ve İslam dünyasındaki istikrarsızlık göz önüne alındığında radikal değişim umutlarını zayıflatıyor." şeklinde konuştu.

ABD desteği, savaşın uzamasının en önemli sebeplerinden

Yeni ABD yönetiminden savaşı durdurmasını isteyen Filistinli Rami Habib "Yorgunuz, daha fazlasına katlanacak gücümüz kalmadı. Gazze halkı temel ihtiyaçlarını karşılamaktan bile aciz." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin, savaşın devam etmesinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan Habib, savaşın yıkımdan başka bir şey getirmediğini ve Gazze'nin ne İsrail ne de dünyadaki başka bir ülke için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Barış yanlısı söylemler Gazze'de hayata geçirilsin

Filistinli Ahmed el-Meğazi de Orta Doğu'daki çatışmayı gerçek anlamda sona erdirecek Amerikan müdahalesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Trump'ın konuşmalarında barışı sağlama niyetini defalarca dile getirdiğini ve bunun Gazze Şeridi'nde de uygulanmasını umduklarını dile getiren Meğazi, "Biz adil bir barış ve savaşın derhal durdurulmasını istiyoruz. Çatışmanın sürmesi halkın hayatını olumsuz etkiliyor. Gazze'de en kısa sürede normal hayata geri dönülmesi gerekiyor. Bu savaştan usandık." dedi.

Savaş dursun, Gazze imar edilsin

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği bir saldırıda ailesini kaybetmenin derin hüznünü yaşayan 9 yaşındaki İman el-Usar, savaş nedeniyle ailesinin ve çocukluğunun elinden alındığını söyledi.

Usar, "Dünya çocukları gibi normal bir hayat sürmek istiyorum. Savaş, evlerimizi yıktı, sevdiklerimi elimden aldı. Yeni ABD başkanının bu savaşı durdurmasını ve Gazze'yi imar etmesini istiyorum." dedi.

Sınır kapıları açılsın

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde gönüllü çalışan Hemşirelik Bölümü öğrencisi İman Alive ise Trump'ın özellikle hasta ve yaralılar için adım atması temennisinde bulundu.

İman Alive, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş nedeniyle hayatımız tamamen durdu. Temel ihtiyaçların karşılanmasında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yaralıların dışarı çıkıp tedavi olması gerekiyor. Trump'ın, sınır kapılarının açılması ve zaruri maddelerin girmesi konusunda adım atmasını umuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın zaferi sonrası Gazze'de temenni var ama umut yok - Son Dakika

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