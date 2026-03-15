Trump, İran ile anlaşma için koşulların zayıf olduğunu söyledi

15.03.2026 12:47
Trump, İran ile anlaşma yapmayı istemediğini, şartların yeterince iyi olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar henüz yeterince iyi olmadığı" gerekçesiyle saldırıları sona erdirmek için İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi.

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu.

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "çok şaşırdığını" ifade eden Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerinin "harika iş çıkardıklarını" belirtti.

"İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil." şeklinde konuşan Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini vurguladı."

Saldırıları sona erdirecek olası bir anlaşmanın şartlarının ne olacağı sorusunu yanıtsız bırakan Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden tamamen vazgeçeceğine dair bir taahhüdün anlaşmanın parçası olacağını dile getirdi.

ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" söyleyen Trump, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtti.

Trump, petrol fiyatlarındaki artıştan endişeli değil

Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin konuşan Trump, İran'a saldırıların sona ermesinin ardından fiyatların düşeceğini ifade etti.

Trump, "Orada o kadar çok petrol ve doğal gaz var ki, ama biliyorsunuz, şu anda biraz tıkanmış durumda. Çok yakında bu tıkanıklık giderilecek." şeklinde konuştu.

Petrol fiyatlarının ara seçimleri etkilemesinden endişe duymadığını aktaran Trump, "Tek istediğim, İran'ın bir daha asla Orta Doğu'nun zorba gücü haline gelmemesini sağlamak." dedi.

Trump ayrıca, petrol fiyatlarındaki artışlar karşısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle birlikte bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaları için çok sayıda ülkeye çağrıda bulunduğunu söyleyen Trump, birkaç ülkenin yardımcı olmayı kabul ettiğini bildirdi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği konusunda net bir bilgi olmadığını, boğazı çok kapsamlı bir şekilde tarayacaklarının altını çizdi.

ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etmesi konusunda Trump, "Mümkün." yanıtını verdi.

"Mücteba Hamaney'i gösteren olmadı"

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi." ifadesini kullandı.

Trump, "(Mücteba Hamaney) Duyduğuma göre hayatta değilmiş. Eğer yaşıyorsa da ülkesi için çok akıllıca bir hamle yapmalı ve teslim olmalı." dedi.

Buna rağmen Trump, ölüm haberlerini henüz "bir söylenti" olarak nitelendirdi.

Trump, İran'ın geleceği için "harika liderler adayları" olduğunu ancak isimlerini vererek onları tehlikeye atmak istemediğini belirtti.

Rusya'ya yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek

ABD'nin denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermesi hakkında konuşan Trump, "Dünya için petrol istiyorum." ifadesini kullandı.

Yaptırımların "kriz biter bitmez yeniden yürürlüğe gireceğini" vurgulayan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin anlaşmaya yanaşmamasına şaşırdığını dile getirdi.

Trump, "Zelenski'ye söyleyin bir anlaşma yapsın. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin anlaşmaya hazır. Zelenski ile anlaşmak çok daha zor." diye konuştu.

Rusya'nın İran'la istihbarat paylaştığı iddialarına ilişkin Trump, "Rusya belki bilgi veriyordur, belki de vermiyordur." dedi.

Trump ayrıca, "Biz de Ukrayna'ya biraz bilgi veriyoruz ve iki ülke arasında barış sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
13:03
İsrail’in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv’e kadar gidebiliyorlar
İsrail'in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv'e kadar gidebiliyorlar
13:01
Ebrar Karakurt’tan bomba Fatih Terim’li paylaşımı
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşımı
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
