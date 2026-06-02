Trump, İran ile Ateşkes Anlaşması Bekliyor

WASHINGTON, 2 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda "önümüzdeki hafta içinde" bir anlaşmaya varacaklarına inandığını söyledi.

Trump, pazartesi günü ABC News'e verdiği demeçte, tarafların müzakere ettiği mutabakat zaptının ne zaman tamamlanıp kabul edileceğine ilişkin soruya, "Önümüzdeki hafta içinde olacağını düşünüyorum" dedi.

Trump, henüz anlaşmayı kabul etmediğini ve bunun için "birkaç noktayı daha netleştirmesi gerektiğini" belirterek, İran ile yapılacak bir barış anlaşmasının "askeri bir zaferden bile daha iyi" olabileceğini söyledi.

Trump, "Bu onlar için kolay bir şey değil. Aslında bizim açımızdan da kolay değil. Ama almamız gerekeni alıyoruz" dedi.

Trump, pazartesi günü erken saatlerde sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hizbullah'ın ateşkese vardığını duyurmasının ardından ABD ile İran arasındaki görüşmelerin de "hızlı bir şekilde sürdüğünü" ifade etmişti.