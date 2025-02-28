Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir - Son Dakika
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Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump\'la kavgasının ardından Zelenskiy\'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

ABD Başkanı Donald Trump ile kavgasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e çok sayıda Avrupa ülkesi destek verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "Ukrayna yalnız değildir" derken; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya seninle" ifadelerini kullandı.

28.02.2025 23:20
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ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a gitti.

İKİ LİDER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Trump, Zelenskiy'i kapıda karşılarken; görüşme sırasında iki lider arasında gergin anlar yaşandı. "Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenskiy'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti. Zelenskiy'in de yanıt vermesiyle tansiyon bir anda yükseldi.

Yaşanan gelişmenin ardından ortak basın toplantısı iptal edildi. Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk ederken; planlanan anlaşma da böylece imzalanamadı.

ZELENSKİY'E DESTEK YAĞDI

Yaşananların ardından Avrupa ülkelerinden Zelenskiy'e destek yağdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerboc, "Ukrayna yalnız değildir" açıklamasında bulunurken; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya seninle" ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Zelenskiy'e destek vererek; "İsveç, Ukrayna'nın yanında" dedi. İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris, "Ukrayna'nın yanındayız" derken; Polonya Başbakanı Tusk da "Sevgili Zelenskiy, Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TAM DESTEK

Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen de Zelenski'ye desteğini bildiren Avrupalı liderler arasında yer aldı. Leyen, "Sizin onurunuz Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor. Güçlü ol, cesur ol, korkusuz ol. Asla yalnız olmayacaksın, sevgili Başkanım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da desteğini açıkladı.

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Son Dakika Güncel Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • BirNeFesSiir null:
    hey gidi hey ugrayna bir gereksizin elinde ne hallere düştü bizdede eko var aday ama kimseye faydası yok ?? 89 74 Yanıtla
  • trh4ck3r..:
    amerikadan dost olmaz.. 144 2 Yanıtla
  • recep özoğul:
    zelenski, halkının onurunu koru ve ABD ile nadir madenler anlaşmasını imzalama. 113 5 Yanıtla
  • Yavuz Corekci:
    ABD hem madenlerini hem ukrayna halkini sömürecek 1ömür köle olacaginiza egemence hürce yaşamak daha mantıklı 57 3 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    zelensk git İsrail'e destek ver sen Rusya az bile yapıyor size 42 11 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    AVRUPA ÜLKELERİ VERİN GAZI UKRAYNA'YA SONRADA UZAKTAN SEYİRCİ KILIĞINA BÜRÜNÜN 40 5 Yanıtla
  • Bayram :
    Yillarca amerikan kazigi yiyen ve halen yiyen bir ülke olarak cok uyardik seni zelo, gel etme tutma amerikan ipligi ile kuyuya inme diye cok dedik… 35 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    ABD ve avrupaya güvenerek yola çıkarsan olacağı bu ülkenin tüm kaynaklarına çökmeye çalışıyorlar IMF'de bir zamanlar bize aynı şeyi yapıyordu. 23 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Topraklarını peşkeş çekmek için adamın ayağına kadar gidersen,bide gittiğin adam kibir abidesi Turpsa olacağı bu. 19 1 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    Zelenziki, hayatının hatasını yaptın ve tüm halkına mal oldu. Sen tiyatrocu aktörsün, devlet işleri sahneye benzemez, güvendiğin abd peçete gibi kullanır atar, madenlerine çökmek istiyorlar, am erikadan dost olmaz, öğrenemedin mi 12 1 Yanıtla
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