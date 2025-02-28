Trump\'la kavgasının ardından Zelenskiy\'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

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ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a gitti.

İKİ LİDER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Trump, Zelenskiy'i kapıda karşılarken; görüşme sırasında iki lider arasında gergin anlar yaşandı. "Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenskiy'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti. Zelenskiy'in de yanıt vermesiyle tansiyon bir anda yükseldi.

Yaşanan gelişmenin ardından ortak basın toplantısı iptal edildi. Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk ederken; planlanan anlaşma da böylece imzalanamadı.

ZELENSKİY'E DESTEK YAĞDI

Yaşananların ardından Avrupa ülkelerinden Zelenskiy'e destek yağdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerboc, "Ukrayna yalnız değildir" açıklamasında bulunurken; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya seninle" ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Zelenskiy'e destek vererek; "İsveç, Ukrayna'nın yanında" dedi. İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris, "Ukrayna'nın yanındayız" derken; Polonya Başbakanı Tusk da "Sevgili Zelenskiy, Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TAM DESTEK

Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen de Zelenski'ye desteğini bildiren Avrupalı liderler arasında yer aldı. Leyen, "Sizin onurunuz Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor. Güçlü ol, cesur ol, korkusuz ol. Asla yalnız olmayacaksın, sevgili Başkanım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da desteğini açıkladı.