Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi - Son Dakika
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Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Donald Trump, Nobel Barış Ödülü\'ne aday gösterildi
24.06.2025 18:48
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasındaki çatışmaları sona erdirmedeki rolü nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda İsrail ile İran arasında ateşkes anlaşmasına aracılık ettiği gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Buddy Carter, Nobel Barış Ödülü Komitesi'ne mektup yazdı.

TRUMP'I NOBEL'E ADAY GÖSTERDİ

Carter, mektupta Trump'ın "İsrail ile İran arasındaki silahlı çatışmayı sona erdirme ve dünyanın en büyük terör destekçisi devletinin gezegendeki en ölümcül silahı elde etmesini engelleme" konusunda "olağanüstü ve tarihi bir rolü" olduğunu öne sürdü.

"BÖYLE BİR ATILIM CESARET GEREKTİRİR"

Trump'ın, birçok kişinin imkansız olduğuna inandığı hızlı bir anlaşmanın oluşturulmasında etkili olduğunu savunan Carter, "Tarihi düşmanlık ve siyasi oynaklığın hüküm sürdüğü bir bölgede, böyle bir atılım hem cesaret hem de netlik gerektirir." diye yazdı.

Buddy Carter, "Başkan Trump dünyaya nadir bir umut ışığı sundu. Bu nedenlerden dolayı, ABD'nin 47. Başkanı Donald J. Trump'ın, Nobel Barış Ödülü'ne değerlendirilmesi için saygıyla adaylığını sunuyorum." ifadesini kullandı.

ABD'den California'nın Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa da bu yılın başında Trump'ı, 2024 seçim zaferinin dünya barışı üzerinde "şaşırtıcı derecede etkisi" olduğunu savunarak Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

En son Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde oynadığı "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini duyurmuştu. Açıklamada, "Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sayesinde, kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir çatışmayı engelledi." denilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi - Son Dakika

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