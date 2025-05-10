Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes - Son Dakika
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Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes

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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın ''Onlar durursa biz de dururuz'' açıklamasından kısa bir süre sonra, Asya'dan sevindiren haber geldi. ABD Başkanı Trump, Pakistan ve Hindistan arasında ateşkese varıldığını duyurdu.

10.05.2025 15:00
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ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle Hindistan ve Pakistan arasında günlerdir süren çatışmaların sona erdiğini açıkladı.

Truth Social hesabından bir mesaj paylaşan Trump, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda bir ateşkese varıldığını açıkladı. Trump, mesajında " Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. Trump, ayrıca "Her iki ülkeyi de sağduyu ve büyük zekalarını kullandıkları için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ 3 ÜLKE YÜRÜTTÜ"

Ateşkes kararının ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, "Ateşkes görüşmelerini ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye yürüttü" derken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı da ateşkesin yürürlüğe girdiğini doğruladı.

İLK HAMLE PAKİSTAN'DAN

Ateşkes kararı çıkmadan kısa bir süre önce de açıklamalarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan'ın çatışmalara son vermesi halinde ülkesinin de aynı adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Dar, "Onlar durursa biz de dururuz. Yıkım ve fonların boşa harcanmasını istemiyoruz. Hiçbir ülkenin hegemonyası olmadan barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi de saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes

Donald Trump, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • 6exkepv8:
    Var ol Trump ümmetin lideri. 44 197 Yanıtla
  • AHMET LEVENT:
    Helal be Trump,büyük adamsın 36 138 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    Helal olsun Tramp amca 29 126 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TRUMP NE DERSE O. BASKA KİMSE ROL PESINDE KOŞMASIN. TEK VE GERÇEK DUNYA LİDERİ TRUMP. 38 111 Yanıtla
  • Ankara21:
    ikisine de lafı geçiyor 20 73 Yanıtla
  • k K:
    turpta kormayan lider yok 21 69 Yanıtla
  • Lefkeli Demir:
    Kendini Mehdi olarak tanıtmak icin güzel proje. Tüm dünya da ki savaşları bitiren adam harika imaj 19 61 Yanıtla
  • Murat Avci:
    çok iyi olmuş, Dünya da ki bütün savaşlar dursun..herkese yeter. 55 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    trump yoksa derviş dedemi 18 37 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    HİNDİSTAN ÇARESİZ KALDİ BİR HAFTADA 4 UCAK ONLARCA ÖLÜ 35 5 Yanıtla
  • Mahmud akbas:
    altin borcu olanlar sevinsin 26 3 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Pakistan uçakları düşürünce hintler geri vites yapti 22 2 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Savaşı çıkaran barış elçisi mi olmuş 14 0 Yanıtla
  • Hava Kaya:
    Hindistan'ın cotu tutusdu 13 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    HELAL SANA DÜNYA LİDERİ TRUMP BÜYÜK ADAMSIN 2 10 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    ne oldu hindu inekleri korktunuz mu ? benim de bir gece de 5 savaş uçağım düşürülse ben de korkardım bu korku size yeter 10 1 Yanıtla
  • 11011976:
    ister isen sulhü salah, hazır ol cenge...atalarımız böyle söyledi. eger pakistanın mukavemet gücünü görmeselerdi ateşkese yaklaşırlarmıydı ?İsrailin karşısında misli ile karşılık verecek birisi olsun inanın çoktan ateşkes olmuştu meydan boşya çoluğa çocuğa bomba yağdırıyor.... 6 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Buda herşeye maydanoz.Açıklamak buna kalmış. 5 0 Yanıtla
  • Katerina dommeti:
    Aferin Trump, çok iyi bir iş çıkardın. Harika bir lidersin. Savaşı 48 saatliğine durdurdun. Keşke savaşı tamamen durdurabilsen. Aksi takdirde, teröristler ile ordu arasındaki savaşta siviller hayatlarını kaybedecek 0 0 Yanıtla
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