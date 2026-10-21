Trump'tan Rusya-Ukrayna barışı için iyimser mesaj: Putin ile temaslar sürüyor - Son Dakika
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Trump'tan Rusya-Ukrayna barışı için iyimser mesaj: Putin ile temaslar sürüyor

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Trump\'tan Rusya-Ukrayna barışı için iyimser mesaj: Putin ile temaslar sürüyor
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Beyaz Saray'daki yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için Moskova ile müzakerelerin devam ettiğini açıkladı. Putin ile son görüşmesine değinen ABD Başkanı, tarafların anlaşmaya şimdiye kadarki en yakın noktada olduğunu ifade etti. Trump ayrıca 6 yıl 10 ay hapse çarptırılan 74 yaşındaki Stephen Hubbard'ın tahliyesi için Rusya'ya herhangi bir karşılık verilmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmaya varılabilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerin sürdüğünü kaydederek, çözüme "daha önce hiç olmadığı kadar yakın" olduklarını vurguladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği yuvarlak masa toplantısında, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yönetim olarak çalışmaya devam ettiklerini ve Moskova ile temasların yoğunlaştığını anlatan Trump, sonuca yakın oldukları mesajını verdi.

ÇÖZÜME HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ

ABD Başkanı Trump, sürece ilişkin, "Geçen gün Vladimir Putin ile Ukrayna savaşının çözüme kavuşturulması konusunda konuşuyorduk. Bence bu konuda bir çözüme yaklaşıyoruz. Belki de şu anda çözüme daha önce hiç olmadığı kadar yakınız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki açıklamalarında Moskova'nın bir anlaşma yapmaya Kiev'den daha istekli olduğu mesajlarını veren Trump, "Ukrayna ile savaşı durdurmak için Rusya ile müzakerelere devam ediyoruz." diye konuştu.

Rusya ile Çin'in İran'la savaş sürecine müdahil olmamalarından "oldukça memnun" olduğunu vurgulayan Trump, özellikle Rusya'nın kapasitesi olmasına rağmen sürece karışmadığını ifade etti.

SERBEST BIRAKILAN AMERİKALI ÖĞRETMEN İÇİN BEDEL ÖDENMEDİ

Öte yandan Trump, tutuklu bulunduğu Rusya'da serbest bırakılan Amerikalı öğretmen Stephen Hubbard'ın serbest bırakılması ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bu konuyu Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirdiğini ve Putin'in de konuyla ilgilendiğini ifade eden Trump, "Onun serbest bırakılması karşılığında Rusya'ya hiçbir şey vermedik ki bu çok nadir bir durumdur. Bu konuda hiçbir şey vermedik." sözlerini sarf etti.

Hubbard'ın ABD'ye gelmek üzere, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile beraber yola çıktığını da kaydeden Trump, Rusya'nın attığı bu adımdan dolayı çok memnun olduklarını belirtti.

ABD vatandaşı Stephen James Hubbard, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Ukrayna'da gözaltına alınmış ve "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde paralı savaşçı olarak çalışmakla" suçlanmıştı.

Michigan eyaletinde doğan ve "öğretmen olarak görev yaptığı" kaydedilen Hubbard, 2014 yılında Ukrayna'nın Harkiv bölgesine gitmişti.

74 yaşındaki Hubbard, Ekim 2024'te Rusya'da 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Kaynak: AA
Vladimir PutinDonald TrumpBeyaz SarayABD BaşkanıDiplomasiPolitikaMoskovaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

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