Trump'tan AB'ye %50 Gümrük Vergisi Tehdidi - Son Dakika
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Trump'tan AB'ye %50 Gümrük Vergisi Tehdidi

Trump\'tan AB\'ye %50 Gümrük Vergisi Tehdidi
23.05.2025 17:51
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ABD Başkanı Trump, AB'den ithal ürünlere %50 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Gümrük vergisi politikasında bir ileri bir geri adım atan ABD Başkanı Trump AB'ye yüzde 50 vergi uygulayacağını dile getirdi.ABD Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği'nden (AB) ithal ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayabileceğini dile getirdi.

Trump kendi sosyal medya sitesi Truth Social'dan yayınladığı mesajda, "1 Haziran'da başlamak üzere Avrupa Birliği'ne yüzde 50 gümrük öneriyorum. Eğer ürünler ABD'de üretilirse gümrük de olmayacak" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Brüksel'le devam eden ticaret görüşmelerinin de "bir yere varmayacağını" iddia etti.

Avrupa Birliği'nin kuruluş amacının en başta, ABD'ye karşı ticarette avantaj sağlamak olduğunu öne süren Donald Trump, Brüksel'in uyguladığını savunduğu "ağır ticaret vergilerini, katma değer vergilerini, gülünç kurumsal cezaları, maddi olmayan ticari engelleri, döviz manipülasyonlarını ve Amerikan şirketlerine karşı haksız davaları" eleştirdi.

Apple'a vergi tehdidi

Trump ABD'li teknoloji devi Apple'ı da yüzde 25 ek vergi ile tehdit etti.

Apple CEO'su Tim Cook'dan "uzun zaman önce, ABD'de satılan iPhone'ların Hindistan veya başka bir yerde değil, ABD'de üretilmesini istediğini" söyleyen Trump, "Eğer bu olmayacaksa Apple en az yüzde 25 gümrük vergisi ödemeli" ifadelerini kullandı.

Trump Apple'la ilgili açıklamasında herhangi bir takvim vermedi.

Cook, Trump'ın Çin'den ithalata yüksek gümrük vergileri açıklaması üzerine üretimin bir kısmını Hindistan'a kaydıracaklarını söylemişti. Apple gümrük vergilerinin bu çeyrekte 900 milyon dolar zarara yol açacağını hesaplıyor. ABD'de her yıl 60 milyondan fazla cep telefonu satılıyor ancak ülkede akıllı telefon fabrikası bulunmuyor.

Açıklama sonrası ABD ve Avrupa borsaları aşağı yönlü hareket etti.

AP,AFP/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Trump'tan AB'ye %50 Gümrük Vergisi Tehdidi - Son Dakika

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