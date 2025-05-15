BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü - Son Dakika
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BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü

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Suudi Arabistan ve Katar'la milyar dolarlık anlaşmalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden de istediğini aldı. BAE, ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolar değerinde yatırım yapma sözü verdi.

15.05.2025 21:36  Güncelleme: 08:29
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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi.

BAE, 1O YILDA ABD'YE 1,4 TRİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAK

Orta Doğu turu kapsamında BAE'ye giden ABD Başkanı Trump, Abu Dabi'deki El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Trump, Al Nahyan ile baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BAE'nin ABD'ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti. ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını aktaran Trump, bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime dönüşeceğini belirtti.

BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü

TRUMP: BENİM YANIMDAN ASLA AYRILMAYACAĞINIZI BİLİYORUM

Trump, başkanlığının ilk döneminde ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu, bu döneminde de daha iyi olacağını öne sürdü. ABD ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişeceğinden emin olduğunu dile getiren Trump, Al Nahyan'a "Zengin bir ülkesiniz, seçim yapabilirsiniz ama benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum." dedi.

AL NAHYAN: HER KONUDA ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYI AMAÇLIYORUZ"

Öte yandan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da "Gelecek 10 yıl içerisinde ABD ile 1,4 trilyon dolarlık yatırım planlıyoruz." dedi. ABD ile ilişkileri güçlendirmede kararlı olduklarını kaydeden Al Nahyan, "ABD ile dostluğumuzu ve ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Bölgede ve dünyada istikrarı sağlayacak her konuda ABD ile işbirliği yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü

ABD ile BAE arasındaki güçlü bir ortaklık bulunduğunu söyleyen Al Nahyan, Trump'a hitaben, "Ziyaretiniz, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığa güçlü bir destek sağladı." ifadesini kullandı.

AL NAHYAN'DAN TRUMP'A DEVLET NİŞANI

Al Nahyan, BAE ile ABD arasındaki dostluk ve stratejik ortaklık bağlarını güçlendirmek için gösterdiği çabalar dolayısıyla Trump'a "Şeyh Zayid devlet nişanı"nı takdim etti.

ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'nden dün yapılan açıklamaya göre, Trump'ın bu ziyareti, eski ABD Başkanı George Bush'un 2008'deki ziyaretinden 17 yıl sonra ABD'den BAE'ye bu düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

BAE\'den ABD\'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Talat Yelbuz:
    GERÇEK VE TEK DUNYA LİDERİ TRUMP 37 32 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Allahin verdigi nimetleri muslumanlari oldurmek icin yatirimla geri veriyorler.yazik.cok yazik 53 1 Yanıtla
    Korkusuz Korkak:
    standart arap 0 0
  • Tahsin Mehdevi:
    körfez ülkeleri tam bir zillet içerisinde. 41 13 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    zalimler için yaşasın cehennem 50 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Birçok Arap ülkesinin adı müslüman, icraatlarında hep kâfire uşaklık var. 39 2 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    resmen adamları tehdit ediyor 25 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Dörlerinin korkusundan herşeylerini verir bu korkaklar 20 0 Yanıtla
  • hasan Çaylak:
    alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, UNUTMA BUNU 11 5 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    işte bunlarda müslüman. hangi müslüman ülkesine veya halkına vergi faydası olmuş 10 5 Yanıtla
  • Ali murat Tiryaki:
    Filistin e Müslüman yatırımı he öylemi ??? 14 0 Yanıtla
  • w1w2w3w4:
    Sizi yalakalar sizi Biri uçak verir biri milyarlar verir ..Sizin gibiler sayesinde ABD her zaman başrol olur. 4 0 Yanıtla
  • İlyas null:
    sizler insan değilsiniz 3 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    İlahiyat çıkara soru bu gavatlarda Müslümanım diyorlar bende diyorum ki ben bunların dinin den değil in lekum dinikum veliyedin Allah katında kim hakli 2 0 Yanıtla
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