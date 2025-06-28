Trump'tan Gazze için ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanabileceğini" söyledi.

Trump, Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gazze'de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, Trump, "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Trump, Gazze'de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm." ifadesini kullandı.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

Aralarında barış sağladığını söylediği diğer ülkeleri de zikretti

ABD Başkanı Trump, basın toplantısında ayrıca, Hindistan- Pakistan, İran-İsrail ve Sırbistan- Kosova arasında barış sağladıklarını söyledi.

Soru üzerine, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile de iyi anlaştığını belirten Trump, "Aramız çok, çok iyi. Onunla çok iyi anlaşıyorum ve Kuzey Kore ile bir anlaşmazlık olduğunda çözüyoruz." dedi.

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir yıl önce ABD'ye saygı duymadığını ancak şimdi (kendi başkanlığı döneminde) yeniden saygı duymaya başladığını ifade etti.

İran ve İsrail'in karşılıklı misillemelerle 12 gün boyunca ikisinin de "acı çektiğini" dile getiren Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

"Çin Devlet Başkanı Xi (Jinping) de, Kim Jong-un da ??ülkemize tekrar saygı duyuyorlar." diyen ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya patriot füzelerini gönderip göndermeyeceği sorusunu da "Gönderebilirim." yanıtını verdi.