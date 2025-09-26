Trump'tan Gazze İçin Barış Planı - Son Dakika
Trump'tan Gazze İçin Barış Planı

26.09.2025 23:54
Trump, Netanyahu'ya Gazze'de savaşı sona erdirecek 21 maddelik plan sundu; ateşkes talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de 2 yıldır süren savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılması gerektiğini ilettiği iddia edildi.

21 MADDELİK PLAN

İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump'ın Gazze'de kalıcı barışı sağlamak için hazırladığı ve 21 maddeden oluştuğu belirtilen plan, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından gündeme taşındı. Haberde, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in, Netanyahu ile New York'ta bir araya geldiği aktarıldı.

GÖZLER 29 EYLÜL'E ÇEVRİLDİ

Görüşmenin, Netanyahu ile Trump arasında 29 Eylül'de yapılacak zirveye hazırlık niteliğinde olduğu, ayrıca İsrail'in plan üzerindeki değişiklik taleplerinin ele alındığı kaydedildi. Witkoff ile Kushner'in Netanyahu'ya, "Gazze'deki savaşın sona erme zamanının geldiğini" söylediği, ancak Netanyahu ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in planın bazı maddelerine itiraz ettiği ifade edildi. KAN'ın bir başka İsrailli yetkiliden aktardığına göre, ateşkese varıldıktan sonra çatışmaların yeniden başlama ihtimali çok düşük.

TAKVİM TALEP EDECEK

Kanal 12 Televizyonu'nda yer alan haberde ise Netanyahu'ya yakın kaynakların, Trump'ın Gazze konusundaki tutumunda değişim olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Habere göre, Trump, Netanyahu'dan savaşı sona erdirmek için net bir takvim talep edecek. Kanal 13'ün haberinde ise Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin, ABD yönetiminin Gazze'deki duruma karşı "sabrının tükenmeye başladığını" düşündüğü kaydedildi. Beyaz Saray'ın son günlerde İsrail'e, Hamas ile anlaşma konusunda artan baskı uyguladığı da aktarıldı.

PLANDA NELER VAR?

Daha önce Kanal 12'nin geçtiği bir haberde, Trump'ın 23 Eylül'de BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda bu planı sunduğu ileri sürülmüştü.

Kaynaklara göre plan şu maddeleri içeriyor:

  • İsrailli esirlerin serbest bırakılması
  • İsrail ordusunun Gazze'den kademeli çekilmesi
  • Hamas olmaksızın yeni bir yönetim mekanizması kurulması
  • Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin yer alacağı güvenlik gücü konuşlandırılması
  • Bölgenin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanması
  • Filistin Yönetimi'nin sürece dahil edilmesi

    Planın, Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in üzerinde çalıştığı "Gazze'de ertesi gün planı"ndan esinlendiği de ifade ediliyor.

    Kaynak: AA

    12:23
    Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı
    Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı
    12:08
    Bayern Münih gol oldu yağdı Harry Kane tarih yazdı
    Bayern Münih gol oldu yağdı! Harry Kane tarih yazdı
    11:53
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi
    11:31
    Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan petrol akışı yeniden başladı
    Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı
    11:23
    Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu
    Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu
    11:21
    Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
    Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
    10:23
    Hani oynuyordu Güllü’nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay
    Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay
