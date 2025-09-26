Trump\'tan Gazze İçin Barış Planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de 2 yıldır süren savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılması gerektiğini ilettiği iddia edildi.

21 MADDELİK PLAN

İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump'ın Gazze'de kalıcı barışı sağlamak için hazırladığı ve 21 maddeden oluştuğu belirtilen plan, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından gündeme taşındı. Haberde, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in, Netanyahu ile New York'ta bir araya geldiği aktarıldı.

GÖZLER 29 EYLÜL'E ÇEVRİLDİ

Görüşmenin, Netanyahu ile Trump arasında 29 Eylül'de yapılacak zirveye hazırlık niteliğinde olduğu, ayrıca İsrail'in plan üzerindeki değişiklik taleplerinin ele alındığı kaydedildi. Witkoff ile Kushner'in Netanyahu'ya, "Gazze'deki savaşın sona erme zamanının geldiğini" söylediği, ancak Netanyahu ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in planın bazı maddelerine itiraz ettiği ifade edildi. KAN'ın bir başka İsrailli yetkiliden aktardığına göre, ateşkese varıldıktan sonra çatışmaların yeniden başlama ihtimali çok düşük.

TAKVİM TALEP EDECEK

Kanal 12 Televizyonu'nda yer alan haberde ise Netanyahu'ya yakın kaynakların, Trump'ın Gazze konusundaki tutumunda değişim olduğuna dikkat çektiği belirtildi. Habere göre, Trump, Netanyahu'dan savaşı sona erdirmek için net bir takvim talep edecek. Kanal 13'ün haberinde ise Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin, ABD yönetiminin Gazze'deki duruma karşı "sabrının tükenmeye başladığını" düşündüğü kaydedildi. Beyaz Saray'ın son günlerde İsrail'e, Hamas ile anlaşma konusunda artan baskı uyguladığı da aktarıldı.

PLANDA NELER VAR?

Daha önce Kanal 12'nin geçtiği bir haberde, Trump'ın 23 Eylül'de BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda bu planı sunduğu ileri sürülmüştü.

Kaynaklara göre plan şu maddeleri içeriyor:

İsrailli esirlerin serbest bırakılması

İsrail ordusunun Gazze'den kademeli çekilmesi

Hamas olmaksızın yeni bir yönetim mekanizması kurulması

Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin yer alacağı güvenlik gücü konuşlandırılması

Bölgenin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanması

Filistin Yönetimi'nin sürece dahil edilmesi

Planın, Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in üzerinde çalıştığı "Gazze'de ertesi gün planı"ndan esinlendiği de ifade ediliyor.