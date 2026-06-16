Trump'tan İran Anlaşması Açıklamaları - Son Dakika
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Trump'tan İran Anlaşması Açıklamaları

16.06.2026 16:48
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Trump, İran ile yapılan mutabakatın detaylarını açıklayıp Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamalarda İran ile varılan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları ve Rus petrolüne yönelik yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Hürmüz Boğazı'nın cuma gününe kadar tamamen açık hale geleceğini belirtirken, İran ile yürütülen sürecin ikinci aşamasının da hızlı ilerlemesini beklediğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhamed bin Zayed El Nahyan ile görüşmesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden normale dönmeye başladığını" belirterek, "Boğazın 19 Haziran Cuma gününe kadar tamamen açık hale geleceğini" ifade etti.

İran ile yapılan anlaşmanın ikinci aşamasına da değinen Trump, "Bence oldukça hızlı ilerleyecek. İran bunu sonuçlandırmak istiyor. İşlerine geri dönmeleri gerekiyor ve ilişkiler artık normalleşti. Bu nedenle sürecin oldukça hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Daha hızlı da olabilir, daha uzun da sürebilir" dedi.

İRAN ANLAŞMASININ METNİ AÇIKLANACAK

Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptının (MOU) tam metnini birkaç gün içinde kamuoyuna açıklayacağını duyurdu. Belgenin önemine vurgu yapan Trump, "Onu sadece yayımlamakla kalmayacağım, muhtemelen bir basın toplantısı düzenleyip metni kelime kelime okuyacağım ki basın bunu doğru şekilde aktarabilsin. Bu çok önemli bir belge" ifadelerini kullandı.

Trump, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile yaptığı görüşmede de söz konusu anlaşmayı "harika bir belge" olarak nitelendirdi.

"İRAN, ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK"

Trump, anlaşmanın temel unsurunun İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu vurgulayarak, "Belgenin özü şu: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak" ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, saldırıya uğrayan tesislerin altında bulunduğu belirtilen zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılmasının planlandığını ancak bu konuda acele edilmediğini söyledi.

Trump, "Onu elde ettiğimizde yok edeceğiz. Onu almak istemiyoruz, yok etmek istiyoruz. Bizde zaten yeterince var" dedi.

TRUMP, ANLAŞMAYI KONGRE'YE GÖNDERMEYE OLUMLU YAKLAŞIYOR

Trump, İran ile varılan anlaşmanın ABD Kongresi'nin incelemesine sunulmasına da olumlu yaklaştığını kaydetti. Bu seçeneği daha önce değerlendirmediğini söyleyen Trump, "Bu fikri sevdim. Lütfen Kongre'ye gönderin. Kim buna karşı çıkabilir ki" diye konuştu.

Öte yandan bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, anlaşmanın İran'ın nükleer programını gerçekten durdurup durduramayacağı konusunda daha fazla bilgi talep ettiği belirtiliyor.

ABRAHAM ANLAŞMALARI GENİŞLEYEBİLİR

Trump, daha fazla Arap ülkesinin, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini öngören Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istediğini söyledi. "Onların hepsinin şimdi katılacağını düşünüyorum" diyen Trump, İran ile yaşanan gerilimin geçmişte bu sürecin önündeki başlıca engellerden biri olduğunu savundu.

Ancak başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönünde ilerleme sağlanmadan İsrail ile normalleşme adımı atmayacaklarını daha önce birçok kez dile getirmişti.

RUS PETROLÜNE YÖNELİK YAPTIRIMLAR YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Trump, küresel petrol akışının yeniden normale dönmesiyle birlikte Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımların tekrar uygulanabileceğini söyledi.

"Yakında bunu yapabilecek durumda olacağız çünkü petrol artık akıyor" ifadelerini kullanan Trump, enerji piyasalarındaki istikrarın yaptırım kararları açısından belirleyici olduğunu kaydetti."

ABD yönetimi mart ayında yükselen petrol fiyatlarını dengelemek amacıyla bazı Rus petrol sevkiyatlarına yönelik yaptırımları geçici olarak hafifletmiş, daha sonra savaşın uzaması nedeniyle bu muafiyet süresini uzatmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran Anlaşması Açıklamaları - Son Dakika

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