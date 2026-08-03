Trump'tan İran ile Müzakereler Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran ile Müzakereler Başlıyor

Trump\'tan İran ile Müzakereler Başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran ile müzakerelerin başlayacağını ve saldırıların iptalini talep etti.

WASHINGTON, 3 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin 3 Ağustos pazartesi günü öğleden sonra başlayacağını söyledi. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın, "bir anlaşmaya varılacağına inandıkları" gerekçesiyle planlanan saldırıların iptal edilmesini talep ettiğini belirtti.

Trump pazar günü Andrews Ortak Üssü'ne giderken başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma söz konusu. İran'ın nükleer meselesi, başka bir ifadeyle nükleer silahlardan arındırılması konusunda da bir anlaşmaya varılacak" dedi.

İran'ın da kendilerinden planlanan saldırıları durdurmalarını istediğini öne süren Trump, "Şu anda onlarla müzakereler yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

Axios haber sitesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı cumartesi günkü haberinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran'a yönelik eylem planı konusunda endişelerini dile getirdiği ve netlik talep ettiği bildirilmişti.

Türkiye, Pakistan, Katar, BAE'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkeler de ABD ve İran'a gerilimi düşürme ve daha fazla çatışmadan kaçınma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ağustos, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran ile Müzakereler Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Meclise “İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun“ başvurusu Meclise "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun" başvurusu
İstanbul’da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
Bahçeli’den “çerçeve yasa“ açıklaması: Tam destek verilmeli Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması: Tam destek verilmeli
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu
İTO temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte zirveye koşan ürün İTO temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte zirveye koşan ürün
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber
Kılıçdaroğlu ilk kez TBMM’de CHP grup toplantısına katılacak Kılıçdaroğlu ilk kez TBMM’de CHP grup toplantısına katılacak

09:37
Galatasaray’da neler oluyor Osimhen’den Yunus’un ağzını açıkta bırakan hareket
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket
09:22
YAŞ yarın toplanıyor 3 isim ilk kez masada
YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada
09:19
Fenerbahçe’de büyük kriz Yıldız futbolcu İsmail Kartal’ı şikayet etti
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
08:57
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif Galatasaray anında yanıt verdi
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
08:51
“Bütün gazeteciler gelsin“ diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:39
Arda Güler, İspanya’yı ikiye böldü Real Madrid taraftarı birbirine girdi
Arda Güler, İspanya'yı ikiye böldü! Real Madrid taraftarı birbirine girdi
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
08:12
İstanbul’da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı
07:36
Trump’ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik
Trump'ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 09:44:06. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran ile Müzakereler Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.