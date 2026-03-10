Trump'tan İranlı Futbolculara İltica Desteği - Son Dakika
Trump'tan İranlı Futbolculara İltica Desteği

10.03.2026 10:21
ABD Başkanı Trump, Avustralya'nın İranlı futbolculara iltica izni verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 oyuncusuna Canberra hükümeti tarafından iltica hakkı tanındığını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı telefon görüşmesinde İranlı futbolcuların güvenliğini ele aldıklarını belirtti.

Bazı oyuncuların Avustralya'da kalması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade eden Trump, 5 sporcuya Avustralya'ya iltica hakkı tanınarak gerekli vizenin verildiğini aktardı.

Trump, bazı sporcuların ise ailelerinin güvenliği konusunda endişe duydukları için İran'a dönmeyi tercih ettiği bilgisini paylaştı.

Avustralya Başbakanı Albanese de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 5 oyuncuya insani vize verildiğini belirterek, sporcuların Avustralya'da güvende olduğunu kaydetti.

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve durum İran'da tepkiyle karşılanmıştı.

İkinci ve üçüncü maçlarında milli marşlarını okuyan İranlı kadın futbolcular, son maçlarından çıktıktan sonra yetkililerden "güvenliklerini sağlamalarını" talep etmiş ve bu kapsamda 5 oyuncunun iltica talebiyle kafileden ayrılarak polis tarafından güvenli bir yere götürüldüğü bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump ise dün yaptığı paylaşımda, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Donald Trump, Avustralya, Politika, Güvenlik, Futbol, Güncel, Son Dakika

