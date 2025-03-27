Trump'tan İthal Otomobillere Yüzde 25 Vergi - Son Dakika
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Trump'tan İthal Otomobillere Yüzde 25 Vergi

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ABD Başkanı Trump, yurt dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

27.03.2025 06:06
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Trump: "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanacak"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Trump, üretimi ABD'de yapan firmaların vergiden muaf olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzaladı. Beyaz Saray'da yapılan imza töreninde 2 Nisan'da yabancı ülkelere yönelik yeni gümrük vergilerinin duyurulacağını hatırlatan Trump, "Bu ülkemizin kurtuluşunun başlangıcı" ifadelerini kullandı. Diğer ülkelerin şimdiye kadar ekonomik olarak ABD'den faydalandığı iddiasını yineleyen Trump bu durumu önleyeceklerini belirterek "Yapacağımız şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25'lik bir gümrük vergisi uygulamak olacak" şeklinde konuştu. Söz konusu verginin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini kaydeden Trump, verginin tahsilatının ise ertesi gün başlayacağını ifade etti.

"Bizden aldıkları pek çok şey için bedel ödeyecekler"

"Çok heyecan verici" olarak nitelediği adımın ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini belirten Trump, "Ülkemizde iş yaptıkları ve işlerimizi elimizden aldıkları için, yıllardır servetimiz dahil bizden aldıkları pek çok şey için ülkelerden bedel alacağız" diye konuştu. Üretimin ABD'de yapılması halinde vergi uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü hatırlattı. "Ben seçilmeden önce tüm üretim tesislerini kaybediyorduk. Meksika, Kanada ve diğer yerlerde inşa ediliyordu. Şimdi bu büyük ölçüde durdu ve onları ülkemize taşıyorlar" diyen Trump, "Birçok yabancı otomobil şirketi, çok iyi duruma gelecek. Çünkü (Amerika'da) fabrikalarını çoktan kurdular. Ancak fabrikaları yeterince kullanılmıyor. Bu yüzden bunları ucuza ve hızlı bir şekilde artırabilecekler" diye konuştu.

"Elon benden hiçbir zaman iyilik istemedi"

Trump, elektrikli otomobil üreticisi TESLA'nın sahibi Elon Musk'ın ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulama kararına müdahil olup olmadığı sorusuna ise, "Hayır, çünkü bir çıkar çatışması olabilirdi. Bu yüzden konuşmuyoruz. Onunla hiç konuşmadım" yanıtını verdi. Musk'ın kendisinden kişisel isteklerde bulunmadığını belirten Trump, "Elon harika biri. İş hayatında benden hiçbir zaman bir iyilik istemedi. Aslında buna biraz şaşırdım. Yapabilirdim de, yapmayabilirdim de. Ben doğru olanı yapıyorum ve o da benden doğru olanı yapmamı isterdi" şeklinde konuştu.

Trump'tan cadı avı savunması

Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırı planlarının yanlışlıkla sızdırılmasının sorumluluğunun kime ait olduğuna dair bir soruya da yanıt veren Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ı işaret etti.

Trump, "Sorumluluğu üstlendi. Başka kimseyle alakası olmadığını tahmin ediyorum. Sanırım Mike'tı. Bana Mike olduğu söylendi" ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bu konuda yönetilen eleştirilere de tepki gösteren Trump, "Bununla alakası yoktu. Hegseth'i buna nasıl dahil edersiniz? Hiçbir alakası yoktu. Bakın, hepsi bir cadı avı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İthal Otomobillere Yüzde 25 Vergi - Son Dakika

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