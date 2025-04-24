Trump'tan Rusya'ya Yaptırım Sinyali - Son Dakika
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Trump'tan Rusya'ya Yaptırım Sinyali

Trump, Ukrayna'ya saldırıların devam etmesi halinde Rusya'ya ek yaptırım sinyali verdi.

24.04.2025 23:38
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- Trump'tan Ukrayna'ya saldırıları devam etmesi halinde Rusya'ya yaptırım sinyali

Trump: "Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını almaması büyük bir taviz"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya saldırıların devam etmesi durumunda Rusya'ya ilave yaptırım uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soruya verdiği cevapta, "Bu soruyu bir hafta sonra cevaplamayı tercih ederim. Bir anlaşma sağlayabilecek miyiz görmek istiyorum. Şimdilik buna cevap vermek için bir sebep yok. Fakat bu hoş olmayacaktır. Şöyle söyleyeyim bazı şeyler olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin ABD'nin Kırım politikası ve Rusya'ya toprak verilmesi suretiyle tavize gidilmesi hususunda niçin tutum değişikliğine gittiği yönünde sorusuna cevap veren Trump, "Çünkü savaş başladı. Ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Bütün savaşlar korkunçtur fakat bu savaş özellikle dehşet verici. Bu savaşın kazananı olacağını söyleyebilir misiniz? Çok fazla hayat kaybedildi, sadece askerler değil çok sayıda sivil de hayatını kaybetti" dedi.

Ukrayna'daki yangını söndürmeye çalıştıklarını ve çok sayıda hayat kurtaracaklarına inandıklarını söyleyen Trump, "Eğer bu gerçekleşmezse, bu durum oldukça uzun süre devam edebilir" ifadelerini kullandı.

"Barışı konuşma sürecinde olmamıza rağmen füzeler ateşlendi"

Trump, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılardan rahatsız olduğunu ifade etti. Bir gazetecinin sosyal medyadaki "Vladimir, dur" şeklindeki paylaşımına ilişkin sorusuna cevap veren Trump, "Dün gece olanlardan rahatsızım. Bu hoş değil. Barışı konuşma sürecinde olmamıza rağmen füzeler ateşlendi" dedi.

Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali

Saldırıların devam etmesi durumunda Rusya'ya ilave yaptırım uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soruya cevap vermeyi reddeden Trump, "Bu soruyu bir hafta sonra cevaplamayı tercih ederim. Bir anlaşma sağlayabilecek miyiz görmek istiyorum. Şimdilik buna cevap vermek için bir sebep yok. Fakat bu hoş olmayacaktır. Şöyle söyleyeyim bazı şeyler olacak" dedi.

"Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını almaması büyük bir taviz"

Rusya ve Ukrayna barışa yaklaşırken Rusya'nın bu süreçte hangi tavizleri verdiğine ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Savaşı durdurmak. Ülkenin tamamını ele geçirmeyi durdurmak. Bu oldukça büyük bir taviz" dedi.

"İran ile sadece iki seçenek var"

İran ile nükleer konulu müzakerelere de değinen Trump, "İran ile çok ciddi görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve ortada sadece iki seçenek var. Seçeneklerden birisi ise hiç ama hiç iyi bir şey değil. Bence İran'la bir anlaşma konusunda çok iyi ilerliyoruz ve bu anlaşma birçok şeyi kapsayacak diyebilirim. Bu konuda işler oldukça yolunda gidiyor, çok iyi bir karar alabiliriz ve bu sayede birçok hayat kurtulmuş olur" dedi.

"Dış ticarette günde 4-5 milyar dolar kaybediyorduk"

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin politikalarına da değinen Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin adımlarını eleştirdi ve dünyadaki birçok ülkenin ticarette ABD'yi zarara uğrattığı şeklindeki açıklamalarını yineledi. Trump, "Göreve geldiğimde dış ticarette günde 4-5 milyar dolar kaybediyorduk. Şimdi ise bunu sıfırlamakla kalmayacağız, ticaretten günde 4-5 milyar dolar kazanmaya başlayacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

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