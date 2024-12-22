Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi - Son Dakika
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Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi

Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz." dedi.

22.12.2024 23:16
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı en hızlı şekilde sona erdirmek istediğini belirterek, "Devlet Başkanı Vladimir Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz." dedi.

TRUMP: PUTİN BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Arizona'da düzenlenen bir programda dış politika konusunda yapacaklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz." diye konuştu.

Trump, Ukrayna Savaşını Sona Erdireceğini Açıkladı

"BEN BAŞKAN OLURSAM SAVAŞ HİÇ BAŞLAMAYACAK"

Ukrayna'daki savaşın korkunç bir savaş olduğu ve "milyonlarca" askerin bu savaşta hayatını kaybettiği değerlendirmesinde bulunan Trump, kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç başlamayacağını savundu. 20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak Trump, uzunca süredir Ukrayna'daki savaşı sona erdireceği ve Orta Doğu'daki savaşları bitireceği iddiasını dile getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Sorun Giderildi. Açıldı 2 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Uygulamanızda sorun var videolar açılmıyor. 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye İçin Ne Planlarınız Var acaba?? 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ADAMIN DİBİ GERÇEK DUNYA LIDERI ADAM GOREVE BASLAMADAN ORTALIĞI HIZAYA GETIRDI, CAKMALARINDAN SAKININIZ ANLAYAN ANLADI 1 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Sorun Ne? Ne Dönüyor Kafanızda 0 0 Yanıtla
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