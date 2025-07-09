Trump, Ukrayna'ya Ek Silah Göndermeyi Planlıyor - Son Dakika
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Trump, Ukrayna'ya Ek Silah Göndermeyi Planlıyor

09.07.2025 08:28
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ABD, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi dahil ek silahlar göndermeyi değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceklerini açıklamasının ardından, ek Patriot hava savunma sistemi göndermeyi düşündüğü iddia edildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) ismini vermek istemeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Ukrayna'ya ek kaynaklar göndermeyi düşündüğü öne sürüldü.

Buna göre, Beyaz Saray'ın Pentagon'dan Ukrayna'ya Patriot sistemi dahil ek silahların gönderilmesine ilişkin seçenekleri hazırlamasını istediği ileri sürüldü.

Ayrıca diğer ülkelerin Kiev yönetimine daha fazla Patriot sağlayıp sağlayamayacağının da araştırıldığı belirtildi.

Eski bir Pentagon yetkilisi, şimdiye kadar ABD'nin üç, Almanya'nın üç ve Avrupa'daki diğer ülkelerin de toplam bir olmak üzere Ukrayna'ya Patriot sistemi sağladığı ancak bakım sorunları nedeniyle hepsinin aynı anda çalışır durumda olmadığını iddia etti.

Trump'a yakın bir yetkili ise Beyaz Saray'ın savaşı sona erdirmek için yaptığı çabaları destekleyecek bir yasa çıkarılması için milletvekilleriyle birlikte çalıştığını ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada, "(Ukrayna'ya) Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Ukrayna'ya Ek Silah Göndermeyi Planlıyor - Son Dakika

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