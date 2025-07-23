Trump ve Epstein'ın Yıllara Dayanan İlişkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilişkisinin 1990'lara dayandığı ortaya çıktı.

CNN'in KFile birimi tarafından incelenen 1990'lar ve 2000'lere ait arşiv fotoğraf ve görüntüler, Trump ile Epstein arasındaki ilişkiye dair yeni detayları ortaya koydu.

İkilinin ilişkisi, Ekim 1993'te sosyete fotoğrafçısı Dafydd Jones'un New York'taki Harley Davidson Cafe'nin açılışında çektiği karelere yansıdı. Etkinlikte Jones, iki küçük çocuğunu omzuna alan Trump'ın, Epstein'ın yanında bir korkuluğa yaslanmış halde durduğu fotoğrafları çekti.

Jones, konuya ilişkin CNN'e verdiği bir röportajda, "(Etkinlikte) Orada beni etkileyen bir adam vardı, bakışlarıyla. Bana kartını verdi. Üzerinde 'finans danışmanı Jeffrey Epstein' yazıyordu." dedi.

Öte yandan Epstein, Trump'ın 1993-1999 yılları arasında evli olduğu ABD'li oyuncu ve televizyon sunucusu Marla Maples ile Aralık 1993'te Plaza Hotel'de gerçekleştirdiği düğüne de katıldı.

Fotoğrafçı Jones, bir medya kuruluşu tarafından, Trump'ın 1993'teki düğününü fotoğraflamakla görevlendirildi. Çektiği fotoğraflar arasında Epstein'ın etkinliğe girdiği bir fotoğraf da yer aldı.

Jones, "Keşke Trump'la daha fazla fotoğraf çekseydim. Basın mensuplarıyla birlikte durup onu fotoğrafladım. Elinizdeki fotoğraf, kontakt baskıdan. Negatifler kaybolmuş." dedi.

Victoria's Secret etkinlikleri

CNN tarafından incelenen Getty Images logolu fotoğraflarda da Trump ve Epstein'ın 1997'de New York'ta Victoria's Secret'ın düzenlediği partide birlikte görüldüğü ortaya çıktı.

Trump ve Epstein'in 1999'da New York'ta düzenlenen Victoria's Secret moda defilesinde podyum etkinliği öncesinde gülerek sohbet ettiği gözlemlendi.

Palm Beach Post'ta 2000 yılında yayınlanan görüntülerde Trump, Epstein'ın ortağı Ghislaine Maxwell ile Mar-a-Lago'daki bir yardım etkinliğinde birlikte görüldü.

Beyaz Saray: "Bağlam dışı kareler"

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bunlar, iğrenç bir şekilde kötü niyetli bir şey ima etmek için geniş katılımlı etkinliklerin zararsız video ve fotoğraflarının bağlam dışı karelerinden başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Cheung, "Gerçek şu ki, Başkan onu sapık olduğu için kulübünden kovdu. Bu, Demokratlar ve liberal medya tarafından uydurulan sahte haberlerin devamından başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta içinde CNN'e kısaca bağlanan Trump, söz konusu arşiv görüntüleri sorulduğunda "Şaka yapıyor olmalısınız." cevabını vererek, CNN'i sahte haber yapmakla eleştirdi.

Epstein'a ait jetlerle uçuşlar

2002'de Trump, New York Magazine'de Epstein hakkında yayımlanan yazıda, Epstein'i "harika bir adam" olarak tanımlamış ve kendisini 15 yıldır tanıdığını kaydetmişti.

ABD basınında Trump'ın, o döneme ait incelenen uçuş kayıtlarına göre Palm Beach ile New York arasında Epstein'a ait jetlerle en az yedi kez uçtuğu bildirilmişti.

Bloomberg'e göre Epstein, Victoria's Secret'ın kurucusu Yahudi milyarder Leslie Wexner'ın 1987-2007 yılları arasında muhasebe işlerini yönetmişti.

Jeffrey Epstein, ABD'de kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.