Trump ve Putin, Ukrayna için Alaska'da Bir Araya Geliyor
Trump ve Putin, Ukrayna için Alaska'da Bir Araya Geliyor

15.08.2025 11:10
Ukrayna'nın acil ateşkes talep ettiği toplantıda, Batılı liderler destek mesajları veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki görüşmesi öncesinde Batı ile Ukrayna, birlik mesajları vererek masada Ukrayna olmadan kararlar alınamayacağını dile getiriyor.

Trump ile Putin, Ukrayna'da barış ve Rusya-ABD ilişkilerini ele almak için bugün Alaska'da bir araya gelecek.

İki ülke liderinin Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ilk kez bir araya geleceği ve barış için dünyanın gözlerini çevirdiği toplantı öncesinde, Rusya ile Batı ve Ukrayna bloku arasındaki görüş ve talep farklılıkları gündeme geldi.

Batılı liderler, görüşme öncesinde sık sık Ukrayna'ya olan desteklerini dile getiriyor ve Ukrayna ile ilgili toplantılarda Kiev'in de masada yer alması gerektiğini savunuyor.

Ukrayna tarafı da herhangi bir toprak tavizi vermeyeceklerini duyurarak Alaska'daki görüşmede "acil ateşkes" sonucu çıkmasını istiyor. Kiev ayrıca, sorunun çözümü için liderler düzeyinde toplantının gerektiğini bildiriyor.

Batılı liderlerden Ukrayna'ya destek mesajları

Alaska'daki toplantı öncesi Batı bloğunda diplomatik temaslar hız kazanmış durumda.

İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Polonya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Finlandiya, toplantı öncesi yaptıkları ortak açıklamada, barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemeyeceğini bildirirken, diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın "hayati güvenlik çıkarlarının" korunması gerektiği inancını paylaştıklarını aktardı.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Alaska'daki toplantı öncesinde savaşı sona erdirmek yolunda birlik mesajı verirken, barış için "topun Rusya'nın sahasında" olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa, ABD ve NATO'nun, Ukrayna için ortak zemini güçlendirdiğine dikkati çekerek, adil ve kalıcı barışı istediklerini bildirdi.

Ukrayna'nın komşusu ve destekçilerinden Polonya Başbakanı Donald Tusk'a göre ise süreçte en önemli husus, Trump'ın Avrupa tarafından Rusya'ya "güvenilemeyeceği" hususunda ikna edilmesi.

Fransız lider Emmanuel Macron da Ukrayna ile ilgili "her şeyin" o ülkeyle konuşulması gerektiğini kaydederek, "Trump'ın çok net ifade ettiği ikinci unsur ise Ukrayna ile ilgili toprak meselelerinin yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı tarafından müzakere edilebileceğidir." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Alaska'da Avrupa ve Ukrayna'nın "temel güvenlik çıkarlarının" korunmasını istiyor.

Ukrayna'nın Alaska'dan beklentisi acil ateşkes

Ukrayna tarafı ise görüşmelerden acil ateşkes sonucu çıkmasını bekliyor.

Kiev, aynı zamanda uzun süredir savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde bir toplantının gerekliliğini gündeme getiriyor ve "sorunların Ukrayna olmadan çözülemeyeceği" mesajını veriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Alaska'daki görüşmede "acil ateşkes" sağlanmasının ele alınmasını istediklerinin altını çiziyor.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir hazırlık yapmadığını savunarak, Rusların amacının tüm Ukrayna'yı işgal etmek olduğunu dile getiriyor.

Ukrayna tarafı ayrıca, ülkenin anayasasını neden göstererek toprak bütünlüğü konusunda "kararlı oldukları" mesajını veriyor.

Ukrayna, olası bir Putin-Zelenskiy görüşmesinde ise ABD lideri Trump'ı da masada görmek istiyor.

Kaynak: AA

