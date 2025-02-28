Trump ve Starmer'dan Tarihi Anlaşma Umudu

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Trump: "Tarihi bir anlaşma imzalayacağız"

WASHINGTON - İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için çok çalıştıklarını belirterek, tarihi bir anlaşmaya imza atılacağını ifade etti.

Beyaz Saray'da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek ve taraflar arasında anlaşma sağlamak üzere görüştü. İki liderin görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında ABD Başkanı Trump, Starmer ile yaptığı görüşmelerin "muazzam derecede faydalı" olduğunu söyledi. Trump, yaptığı konuşmada, "Başbakan Starmer ile görüştüğüm gibi, attığımız bir sonraki adım çok ulaşılabilir bir ateşkese doğru. Bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini umuyoruz, çünkü her hafta binlerce genç insan öldürülüyor. Bu anlamsızlığın asla olmaması gerektiğini düşünüyor ve bir an önce durmasını istiyoruz" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeleri "çok başarılı" olarak değerlendiren Trump, "Savaşı sona erdirmek için çok çalışıyoruz. Bence çok ilerleme kaydettik ve oldukça hızlı ilerlediğini düşünüyorum." dedi. Trump, "Barışa doğru ilerleme, Başkan Zelenskyy'nin Beyaz Saray'ı ziyaret etmesiyle devam edecek. Yarın günün erken saatlerinde burada olacaklar. ABD'yi, Ukrayna'nın topraklarını, petrol ve gazlarını geliştirmede önemli bir ortak yapacak tarihi bir anlaşma imzalayacağız" diye ekledi.

"İyi bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum"

Öte yandan Trump, Ukrayna Başbakanı Zelenskyy'ye daha önce "diktatör" ifadesini kullanmasına ilişkin sorulara "Bunu söylediğime inanamıyorum." şeklinde cevap verirken, Zelenskyy'den özür dileyip dilemeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Trump, "Yarın sabah çok iyi bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum, çok iyi anlaşacağız" ifadelerini kullandı. Trump, Zelenskyy'e "çok saygı duyduğunu" ve Ukrayna'nın "çok cesurca savaştığını" belirtti.

"İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla yardımda bulunacak"

Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülke arasındaki ilişkinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyerek, "Birbirimizin savunmada ilk ortağı olmaya devam ediyoruz. Tehditler nerede ve ne zaman ortaya çıkarsa çıksın, onlara cevap vermek için birbirimizin yardımına koşmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Starmer, Ukrayna konusunda Trump'ın barışı sağlama ve askerlerin can kaybını durdurma konusundaki bağlılığını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tarihi bir barış anlaşmasına varmak için muazzam bir fırsat anı oluşturdunuz; Ukrayna'da ve dünya çapında kutlanacak bir anlaşma" dedi.

Starmer konuşmasında, "Tarihin işgalcinin değil, barış yapıcının yanında olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu yüzden iyi bir anlaşma sağlamak için birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. Starmer, "İngiltere'nin müttefikleriyle birlikte çalışarak bir anlaşmayı desteklemek için kara kuvvetleri ve hava desteği sağlamaya hazır olduğu konusunda net bir fikrim var, çünkü barışın sürmesinin tek yolu bu. Şu anda karşı karşıya olduğumuz büyüyen tehditleri görüyorum ve bu nedenle İngiltere, bu yıl Ukrayna'ya her zamankinden daha fazla yardımda bulunacak" diye ekledi.

Trump, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmak için İngiltere'nin harcamalarını artırmasının "yapılması gereken harika bir şey" olduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere ticaret anlaşmalarına odaklanacak

Öte yandan iki lider, İngiltere ve ABD arasındaki ticaret anlaşmalarında da başarı sağlanacağını vurguladı. Trump, "Öyle ya da böyle harika bir ticaret anlaşmamız olacak. Her iki ülke için de çok iyi bir ticaret anlaşmasına varacağız ve şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Sanırım sınırları aşacağız. İngiltere ve Başbakan Starmer ile bazı harika ticaret anlaşmaları yapacağız ve bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek" dedi.

Trump, "Bence bu iki büyük, dost ülke söz konusu olduğunda, tarifelerin gerekli olmayacağı gerçek bir ticaret anlaşmasına varmamız için çok iyi bir şans olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

"Orta Doğu ve Gazze'deki sorunlar üzerinde çalışıyoruz"

Basından gelen soruları yanıtlayan Trump, İsrail-Hamas ateşkesinin geleceği sorulunca, "Orta Doğu, Gazze ve tüm sorunlar üzerinde çok çalışıyoruz. Burası zorlu bir bölge ancak çok güzel bir yer olabilir ve bence oldukça iyi çözümler üreteceğiz" dedi. Trump, Ocak ayında göreve geldiğinden bu yana ABD'nin "Gazze ve Orta Doğu üzerinde büyük bir etkisi" olduğunu söyleyerek, "Kimse gerçekten bilmiyor ama ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.