Trump Yemin Etti, Hedefler Belirlendi

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(ANKARA) - ABD'de 2024 Başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, bugün başkanlık görevine başlamak üzerine yemin ediyor. ABD medyası, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'da devam eden savaş ile ilgili kısa bir süre içinde görüşmek istediğini ileri sürdü. Öte yandan Trump'ın, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi, ülkede yasaklanan TikTok'un kullanıma açılması ve ABD eski Başkanı John F. Kennedy suikastı ile ilgili belgeleri kamuoyu ile paylaşması gibi vaatleri bulunuyor.

ABD merkezli CNN'in kaynaklarına dayandırdığı bir haberine göre, Donald Trump, yardımcılarına, yemin töreninin hemen ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi ayarlanması talimatını için verdi.

Haberde, "Trump yardımcılarına, yemin ettikten sonraki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme ayarlamaları talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı. Görüşmenin bir hedefinin, gelecek aylarda yüz yüze bir görüşme düzenlemek ve Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik bir adım atmak olduğu belirtildi.

Seçim kampanyası sırasında Ukrayna savaşını bir günde bitireceğini söyleyen Trump, seçimlerin ardından 7 Ocak'ta, Ukrayna'daki sorunların çözülmesinin 24 saatten fazla sürebileceği ihtimalini kabul ettiğini söyledi. Trump, yemin ettikten sonraki altı ay içinde Putin ile Ukrayna krizi hakkında görüşmeler yapmayı planladığını daha önce duyurmuştu. Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, 100 gün içinde bir sonuca varmak istediklerini belirtmişti.

TikTok ABD'de yeniden kullanıma açılacak

Başkanlık görevini kazanan Trump, ülkede kullanımı yasaklanan TikTok uygulamasının ABD'deki erişimini yeniden açacağını söylemesinin ardından TikTok dün ABD'de yeniden hizmet sunmaya başladı. Trump, yemin töreni öncesinde pazar günü düzenlenen mitingde, 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılan kısa video paylaşım uygulamasını yeniden kullanıma açmak için TikTok'a ABD'de ortaklık teklif edeceğini söylemişti. Mitingten birkaç saat önce ABD'deki kullanıcılarına bir mesaj gönderen TikTok, "Başkan Trump'ın çabaları sayesinde, TikTok ABD'ye geri döndü" ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinde yaptığı bir paylaşımda da "Kanun hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önceki süreyi uzatacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz... Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ortaklıkta yüzde 50 hisseye sahip olmasını isterim" demişti.

ABD, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 19 Ocak'ta TikTok'u yasaklayan bir federal yasa çıkardı. Yasa, ABD'de Yüksek Mahkeme'nin anayasaya aykırılığını reddedip TikTok'un temyiz başvurusunu geri çevirmesinin ardından kabul edilmişti. Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok'un ABD'de topladığı verilerini kötüye kullanabileceği yönündeki kaygılar ayrıca diğer ByteDance uygulamaları olan CapCut ve Lemon8'in ABD uygulama mağazalarından geçici olarak kaldırılmasına yol açmıştı.

John F. Kennedy, Senatör Robert Kennedy ve sivil haklar lideri Martin Luther King Jr. Sukastları ile ilgili belgeler

Trump, dünkü mitingde yaptığı konuşmada, öldürülen eski ABD Başkanı John F. Kennedy (JFK), Senatör Robert Kennedy ve sivil haklar lideri Martin Luther King Jr.'ın suikastlarıyla ilgili belgeleri gelecek günlerde yayımlayacağını da söyledi.

Trump, seçim kampanyası sırasında da ABD'nin 35. başkanı olan JFK'nin 1963 yılında öldürülmesiyle ilgili istihbarat ve kolluk kuvvetleri dosyalarını yayımlayacağını vaat etmişti.

JFK suikastı, cinayeti işleyen Lee Harvey Oswald'a atfedilmiş, Adalet Bakanlığı ile diğer federal hükümet kurumları, geçmiş yıllarda bu sonucu yeniden teyit etmişti. Ancak kamuoyu yoklamaları, birçok Amerikalının bu ölümün daha geniş bir komploya dayandığına inandığını gösteriyor.

Trump'ın sağlık ve insan hizmetleri sekreteri olarak atanması beklenen Robert F. Kennedy Jr., Robert Kennedy'nin oğlu ve JFK'nin yeğeni, CIA'in amcasının ölümüne karıştığını düşündüğünü söylemişti, ancak CIA bu iddianın temelsiz olduğunu ifade etmişti. Kennedy Jr. ayrıca, babasının birden fazla suikastçı tarafından öldürüldüğüne inandığını belirtmişti.

ABD medyası: "Trump, ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme operasyonunu görevinin birinci gününde başlatacak"

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi önemli bir göçmen nüfusuna sahip Chicago eyaletinde yemin töreni sonrasında yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlar planlıyor.

The New York Times'ın iki yetkili kaynağa dayandırdığı habere göre ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Uygulama Dairesi tarafından Koruma Operasyonu adı verilen bir plan, yarın başlayacak ve takip eden pazartesiye kadar sürecek. Ancak, planın tarihlerinde son anda değişiklikler olabileceği belirtiliyor.

Trump'ın sınır güvenliğinden sorumlu danışmanı Tom Homan, sınır dışı operasyonlarıyla ilgili haberlerin operasyonlarda yer alan "görevlilerin güvenliğine yönelik riskleri artırdığını" belirtti. Homan, ayrıca önceki gün Washington Post'a yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin, Chicago ile ilgili plana ilişkin lokasyon bilgilerinin sızdırılması nedeniyle planı yeniden gözden geçirdiğini söyledi.

Trump önceki konuşmalarında başkanlık görevini devraldığında, ABD tarihindeki en büyük sınrı dışı etme programını başlatacağını vadetmişti. Homan, yasa dışı göçmenlere yönelik baskınlarda, suçlular ve çete üyelerinin öncelikli olacağını belirtti.