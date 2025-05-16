İsrail, Trump\'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ziyaretinin başlamasıyla Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

237 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan bölge turunun üçüncü gününde (15 Mayıs) 119 kişi hayatını kaybetti. Böylece, Trump'ın ziyareti boyunca düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 237 oldu.

TRUMP'IN SÖZLERİNE RAĞMEN...

Bu katliamlar, Trump'ın, "Gazze'deki Filistinliler daha iyi bir geleceği hak ediyor" yönündeki açıklamasına rağmen gerçekleşti.