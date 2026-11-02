TSK Spor Gücü Komutanlığı 22 branşta milli takımlara sporcu desteği veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde spor faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan ve TSK Spor Gücü Komutanlığı adıyla faaliyetlerini sürdüren komutanlık, bir asrı aşkın süredir farklı branşlarda Türk sporuna katkı sunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 18 Temmuz 1920'de bir Muhafız Takımı kurulmasıyla başlayan süreç, zaman içinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde organize spor faaliyetlerinin gelişmesine zemin hazırladı.

Muhafız Takımı'nın başına Teğmen Hakkı Bey'in getirilmesiyle başlayan çalışmalar, 1 Haziran 1923'te spor faaliyetlerinin temellerinin atılmasıyla kurumsal bir yapıya kavuştu.

Hem askeri eğitim hem sportif faaliyet

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bünyesinde Ankara'da kurulan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Gücü, beden eğitimi konularında personelin bedeni kapasitesini geliştirmek, savaş gücünü artırmak ve silahaltına alınan gençleri yurt savunmasına hazırlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda süngüleşme, göğüs göğüse muharebe, engelli yüzme, koşu ve askeri pentatlon gibi faaliyetlerin yanı sıra farklı spor dallarında çalışmalar gerçekleştirildi.

Muhafız Gücü bünyesinde yetişen sporcular, zamanla çeşitli branşlarda yarışmalara katılarak Türk sporunun gelişimine katkı sağladı.

22 branşta faaliyet gösteriyor

TSK Spor Gücü Komutanlığı, sorumluluğundaki spor branşlarında yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlara katılarak Türk Silahlı Kuvvetlerini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ediyor.

Komutanlıkta atletizm, atış, kır koşusu, güreş, kick boks, triatlon, koşarak hedef bulma, biatlon, modern pentatlon, paraşüt, tırmanma, okçuluk, satranç, askeri pentatlon, binicilik, yüzme, deniz pentatlonu, yat-yelken, kürek, hava pentatlonu, wushu kung fu ve muaythai olmak üzere 22 farklı branşta faaliyet yürütülüyor.

Milli takımlara sporcu desteği

TSK Spor Gücü Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki muvazzaf ve sözleşmeli personel ile silahaltındaki nitelikli erbaş ve erlerden sporcuların takım kadrolarında yer almalarını sağlayarak Türk sporuna katkıda bulunuyor.

Komutanlığın temel görevleri arasında personelin aidiyet duygusunun ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlamak, Türk Silahlı Kuvvetlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak ve sportif müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmek yer alıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türkiye'deki spor kulüpleriyle rekabet ortamında yer alan TSK Spor Gücü, Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra Türk milli takımlarına farklı branşlarda sporcu desteği sağlayarak ülkenin uluslararası arenadaki sportif gücüne katkı sunmayı sürdürüyor.

"Hedef müsabakalarımıza hazırlanıyoruz"

TSK Spor Gücü Komutanı Öğretmen Albay Serkan Arslan, komutanlığın tarihinin Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını belirterek, sporun ilk dönemlerden itibaren askeri hazırlığın önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Sporcu seçimlerinin tüm kuvvetlerde gerçekleştirilen şampiyona ve seçmeler aracılığıyla yapıldığını belirten Arslan, başarılı sporcuların daha sonra hedef müsabakalara yönelik kamplara alındığını ifade etti.

Arslan, "Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinden ve Milli Savunma Üniversitesinden tüm sporcu personelimizi bir arada görme şansına sahip oluyoruz. Buradan dereceye giren en iyi sporcularımızı seçip yıl içerisinde kamplar düzenliyoruz ve hedef müsabakalarımıza hazırlanıyoruz." dedi.

Farklı görev bölgelerinden gelen sporcuların da TSK Spor Gücü bünyesinde bir araya geldiğini aktaran Arslan, "Kimi sporcularımız Hakkari, Şırnak, Suriye bölgesinden geliyor. Tüm yurdun çeşitli bölgelerinden gelen sporcularımız var. Bu sporcuları seçtikten sonra yıl içerisinde hedef müsabakamız bitene kadar bizimle birlikte kampta devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Kick boksta hedef Avrupa şampiyonluğu

Hava Piyade Sözleşmeli Er Belirhan Kalkan, 2025'te TSK Spor Gücü Kick Boks Takımı'nda görev yapmaya başladığını belirtti.

2025 Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu, 2026 Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda ise şampiyon olarak Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğini anlatan Kalkan, hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Kalkan, "Bu yılki hedefim Avrupa şampiyonu olarak bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Ülkemize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bu gururu yaşatmak." şeklinde konuştu.

"Bu madalya sadece bir başarı değil"

Personel Teğmen Aleyna Sezin Su, 2019'da Kara Harp Okuluna katıldıktan sonra atış sporuyla tanıştığını ve 2024'te mezuniyetinin ardından TSK Spor Gücü bünyesinde ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldığını anlattı.

Mersin'deki ateşli silahlar müsabakasında standart tabanca disiplininde üçüncü olduğunu belirten Su, İsviçre'de düzenlenen CISM müsabakasında kadın tabanca takımıyla bronz madalya kazandıklarını söyledi.

"Güzel başarılara imza atmak istiyorum"

Uzman Yardımcısı Şimay Yılmaz, 12 yaşında başladığı atıcılıkta 11 yıldır aktif olarak bu sporla uğraştığını ve 2017'den bu yana milli takımda bulunduğunu söyledi.

Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Yılmaz, farklı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazandığını belirtti.

Yılmaz, bundan sonraki hedeflerinin 2027 Dünya Askeri Oyunları ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları olduğunu dile getirerek, "İlk olarak 2027'de yapılacak askeri oyunlarda madalya, devamında da Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda güzel başarılara imza atmak istiyorum." dedi.

Atıcılık sporuna babası ve aynı zamanda antrenörü Alper Yılmaz'ın desteğiyle devam ettiğini belirten Yılmaz, "11 yıllık serüvende antrenörüm ve babam Alper Yılmaz'ın desteğiyle beraber bu sporu devam ettirmekteyim." diye konuştu.

Modern pentatlonda dünya rekoru ve şampiyonluk

Üsteğmen İhsan Selçuk, Kara Harp Okulunda başladığı spor hayatını TSK Spor Gücü çatısı altında sürdürdüğünü söyledi.

Milli takıma girerek Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil ettiğini ifade eden Selçuk, 2025'te Balkan Salon Şampiyonası 4x400 metre branşında birincilik elde ettiklerini belirtti.

2026 Akdeniz Oyunları'nda ise yine 4x400 metre branşında Türkiye ve şampiyona rekoru kırarak birincilik elde ettiklerini belirten Selçuk, 2027 Dünya Askeri Oyunları ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nı hedeflediğini aktardı.

TSK Spor Gücü modern pentatlon sporcusu Sözleşmeli Eren Kıvanç Taşyaran, 7 yıldır bu sporla ilgilendiğini ve Türk Milli Takımı'nın olimpik kadrosunda yer aldığını söyledi.

Ulusal ve uluslararası başarılarının yanı sıra 2025'te CISM Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olduğunu dile getirdi.

"Olimpiyat projesi ortaya koyduk"

TSK Binicilik Ekibi'nde görev yapan Tank Üsteğmen Eren Evrim Arslan, engel atlama ve üç günlük yarışma branşlarında mücadele ettiklerini söyledi.

TSK Binicilik Ekibi'nin 1979'da kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın 2025'te yeniden kazanıldığını belirten Arslan, bu başarının kendileri açısından ayrı bir anlam taşıdığını anlattı.

Elde edilen başarıları yurt dışına taşımayı hedeflediklerini belirten Arslan, "Yurt içinde elde ettiğimiz bu başarıyı yurt dışı alanlara da taşımak maksadıyla bir olimpiyat projesi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Oluşturulan dayanıklılık takımının Hollanda'da 8 ülke ve 20 takımın katıldığı Askeri Binicilik Performans müsabakasında dünya birincisi olduğunu anımsatan Arslan, başarılarına başarılar eklediklerini bildirdi.

Arslan, TSK'yı başarıyla temsil etmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurguladı.